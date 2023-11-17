هل تمت مخاطبة جهات الاختصاص في الدولة لإعداد اختبارات للأمن والسلامة والمرشدين وقائدي القاطرات؟

ما سبب تراجع تقييم جامعـة الكويـت بين الجامعات العالميــة حســب آخر تصنيف مع كونها الجامعة الحكومية؟



وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



فيما يخص حملة التبرعات التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية في شهر رمضان الماضي التي تهدف إلى سداد مديونيات الغارمين التي كانت مديونياتهم ذات مبالغ قليلة (حملة فزعتكم للغارمين)، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل جرى تطبيق الشروط ومنح المستحقين فقط مبالغ تسديد المديونية؟



2 ـ كم عدد المستفيدين من هذه الحملة؟



3 ـ قائمة توضح المبلغ المصروف لكل شخص خلال هذه الحملة.



4 ـ هل دفع سداد مديونية لأصحاب الشيكات من دون رصيد؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد جاء كما يلي:



بناء على ما ذكره مدير إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني في جريدة «الجريدة» من أن أنظمة الأرصاد الحالية المستخدمة متهالكة وقديمة جدا، كما أن عقود الصيانة الخاصة بها انتهت، فضلا عن فقدان قطع الغيار الخاصة بالمعدات، حيث أبلغنا من الشركات المصنعة لهذه الأجهزة أنها لم تعد تصنع مثل تلك الأجهزة وقطع الغيار الخاصة بها، نظرا لقدمها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما صحة هذا الخبر؟



2 ـ ما خطة وآلية الإدارة العامة للطيران المدني لتطوير إدارة الأرصاد الجوية؟



3 ـ هل إدارة الأرصاد الجوية بحاجة لتطوير جميع الأنظمة والبنية التحتية؟



4 ـ هل كانت الرادارات متوقفة عن العمل لمدة عام بسبب أعطال، وهل مازالت هنالك حاجة إلى تبديلها؟



5 ـ هل رصدت ميزانية لتجديد وتحديث البنية التحتية لإدارة الأرصاد الجوية؟ وهل عمل ما يلزم من تجديد وتحديث؟ يرجى إفادتي بالمشاريع القائمة حيال ذلك.



كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:



نمى إلى علمي أن الاختبارات التي تمت للمتقدمين إلى الوظائف في مؤسسة الموانئ الكويتية بعضها تم من خلال جامعة الكويت والآخر وضعته المؤسسة تحديدا اختبارات الأمن والسلامة واختبارات المرشدين وقائدي القاطرات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل خاطبتم جهات الاختصاص في الدولة لإعداد هذه الاختبارات للأمن والسلامة والمرشدين وقائدي القاطرات (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) وهي جهة الاختصاص منعا لتعارض المصالح؟



2 ـ هل يوجد من المتقدمين للجنتي الأمن والسلامة والإرشاد قائدو القاطرات من أبناء العاملين في المؤسسة؟



3 ـ هل هناك أصحاب شهادات ماجستير في المؤسسة يعملون في إدارات لا تتطلب شهادتهم ويتقاضون مبالغ عليها؟



4 ـ هل هناك أصحاب شهادات بكالوريوس في تخصص ما وحصلوا على شهادة ماجستير في تخصص آخر غير تخصص شهادة البكالوريوس ويتقاضون مبالغ عليها؟



5 ـ كشف يوضح أسماء اللجان وفرق العمل والأعضاء العاملين في اللجان، وهل اختيروا في هذه اللجان وفق أسس مهام العمل وطبيعة اللجان وفرق العمل؟



6 ـ ما مدى صحة تشكيل لجان تختص بنفس أعمال إدارتها؟ إذا كانت الإجابة صحيحة يرجى تزويـدي بفروقات العمــل بينهم.



7 ـ كم عـدد القانونيين والمحاسبـين والمهندســين في المؤسسة؟



8 ـ كم عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في المؤسسة؟



9 ـ هل فعل قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة على موانئ المؤسسة والصادرة بالقرار الوزاري رقم 153؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات المتبعة لتطبيق القرار؟ وإذا كانت الإجابة النفي فما سبب عدم تطبيق هذا القرار؟



كما وجه سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



لا يخفى على أحد أهمية الدور المناط بجامعة الكويت، فقد أسهمت منذ تأسيسها عام 1966 في تطوير البلد من خلال تقديم تعليم مثمر، وتأهيل الموارد البشرية، لسد احتياجات الدولة التنموية، ومواكبة متطلبات العصر الحديث، وحيث إن «رؤية الكويت 2035» تطلعت إلى أن يكون هذا الصرح الأكاديمي الشامخ منبعا للابتكار والتنمية المستدامة، ويحظى بمكانة عالمية متميزة تليق بتاريخه.



لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع التصنيف العالمي لجامعة الكويت، حتى صارت محل تساؤل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب تراجع تقييم جامعة الكويت بين الجامعات العالمية حسب آخر تصنيف مع كونها الجامعة الحكومية؟



2 ـ هل لدى الجامعة رؤية عملية لرفع تقييمها ومنافسة الجامعات العالمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها.



3 ـ هل تابعت وأفادت الجامعة الجهات ذات الاختصاص لهذا التراجع، وما الإجراءات التي اتخذتها؟



4 ـ هل تتمتع الإدارة الجامعية بالاستقلالية والحرية اللازمة في اتخاذ القرار، وهل لذلك أثر في تراجع التقييم؟



5 ـ لماذا لا يوجد مدير بالأصالة منذ ديسمبر 2019 حتى الآن ـ باستثناء 8 أشهر ـ تناوب فيها على الإدارة ستة مديرين، وما سبب استقالة مدير الجامعة المعين بعد ثمانية شهور من تعيينه، وهل يتقلد مدير الجامعة الحالي مناصب قيادية أخرى في الجامعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هذه المناصب؟