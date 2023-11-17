تحولت بعض الأرصفة في ساحة المرجة بالعاصمة دمشق إلى فندق بعد أن كان يتم إشغالها بالبسطات والسيارات. ويقول تقرير إخباري إن أحد الأشخاص استولى على الرصيف وعمل على تأجيره مقابل مبلغ مالي عن كل خدمة يقدمها.



وطرح عضو مجلس محافظة دمشق جلال قصص في الجلسة الختامية لمجلس المحافظة ظاهرة النوم على الأرصفة وإشغالها بطريقة غير حضارية، لافتا إلى أن الأرصفة تحولت إلى فندق ومطعم في آن معا، حيث إن إيجار (فرشات للنوم) 100 ألف ليرة سورية، أما إيجار كرسي وكأس من الشاي فوصل الى 50 ألف ليرة سورية.



وردا على ما طرحه قصص، أكد رئيس مجلس محافظة دمشق إياد الشمعة بحسب موقع «أثر» أن الأرقام التي تم تداولها، 100 ألف للفرشة الواحدة، مخيفة ومبالغ بها ولم تصل إلى تلك الحدود.



وأضاف ان هذه الظاهرة فردية والغرض منها الاستثمار وتمت معرفة المروج لها مباشرة بعد جلسة المجلس وتم ردعها بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة دمشق، موضحا أنه سيتم إيقاف هؤلاء الأشخاص لعدم تكرار هذا الأمر.



جدير ذكره أن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق في محافظة دمشق ملك حمشو قال إن وجود البسطات أمر مخالف ويتم يوميا تنظيم حملة إزالة للإشغالات.



كما أوضحت لذات الموقع، أن أصحاب البسطات الموجودين حاليا أم الذين أزالوا بسطاتهم، كلهم سيتم نقلهم إلى الساحات التفاعلية من دون استثناء أي شخص منهم، وسيخصص كل شخص تقدم للحصول على مساحة في السوق وكان محققا للشروط التي أعلنتها المحافظة، وفي حال رغب الشخص بالتخصص ولم تبق أماكن، سيتم افتتاح ساحات تفاعلية أخرى.