أعلن بنك برقان اختتام رعايته الاستراتيجية للمهرجان الرياضي الأضخم «Flare Festival» الثامن في «مارينا كريسنت»، وهو إحدى أكبر منافسات رياضة اللياقة البدنية في الكويت، حيث شهد المهرجان إقبالا جماهيريا كثيفا ما بين مشاركة 3000 رياضي وحضور أكثر من 7500 شخص على مدى 3 أيام. وتم تكريم بنك برقان لرعايته لهذا الحدث الرياضي المهم خلال الحفل الختامي من قبل منظمي المهرجان وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، وتسلمت درع التكريم مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات حصة حسين النجادة. وبدوره كرم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك الفيصل اللاعبين الفائزين خلال المهرجان.



وخلال 3 أيام قدم بنك برقان العديد من الهدايا للحضور ونظم أنشطة ومسابقات متنوعة شملت جميع الفئات العمرية من الصغار والكبار، إضافة إلى مسابقات مخصصة للرياضيين المشاركين بمجموع جوائز قيمتها أكثر من 5000 دينار ما بين هدايا نقدية وغيرها. كما قدم البنك في جناحه «مياه الديتوكس» بنكهات مختلفة لتشجيع الجميع على شرب الماء، إلى جانب توزيع عبوات مياه رياضية بتصميم مميز لتوجيه الجمهور نحو التقليل من استهلاك البلاستيك.



وتأتي هذه المبادرة المميزة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية والتزامه الثابت بتبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في مختلف مبادراته المجتمعية، إضافة إلى سعيه المتواصل لتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت ودعم المواهب الرياضية الوطنية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة: «يسرني أن أتقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين في مهرجان فلير والمشاركين الذين بذلوا جهودا كبيرة في المنافسات التي امتدت على ثلاثة أيام متتالية. ونحن فخورون جدا بشراكاتنا ورعايتنا الاستراتيجية لمهرجان فلير. كما أتقدم بالشكر للمنظمين لجهودهم المبذولة في هذه المبادرة المميزة، ونتطلع الى الاستمرار في تعزيز الثقافة الرياضية في الكويت ودعم المواهب الشابة من خلال المشاركة ورعاية المزيد من هذه الفعاليات».



من جانبه، قال، الرئيس التنفيذي في «فلير فتنس» يوسف الشايع: «إننا فخورون جدا بكل الجهات التي شاركت في هذا الحدث الرياضي الضخم وكانت جزءا من نجاحه، بدءا بفرق التنظيم وصولا إلى المشاركين، كما نتقدم بالشكر الجزيل لبنك برقان لدعمه الذي استمر في جميع مراحل المهرجان، من التخطيط إلى التنفيذ، وهذا الدعم أسهم بشكل كبير في تحقيق نجاح لافت لهذه الدورة من المهرجان».