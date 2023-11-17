منصور السلطان



علمت «الأنباء» من مصدر أمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بوقف تحويل إقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي وفق «المادة 17» إلى القطاع الخاص وفق المادة «18».



وأكد المصدر أن قرار وقف التحويل سيطبق على من تنتهي خدماته لبلوغه السن القانونية أو من يتم الاستغناء عن خدماته لأي سبب أو من يقدم استقالته، بحيث يلزمهم بتسوية أوضاعهم المالية وتسلم مستحقاتهم. وأوضح المصدر ان هناك توجها لدى جميع وزارات الدولة بعدم التجديد لأي وافد يبلغ السن القانونية يعمل في الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى تقنين أعدادهم في الوزارات، وذلك ضمن توصية مجلس الوزراء بالإحلال في الوزارات وتوظيف المواطنين.