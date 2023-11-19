عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توفير 24 من المساكن الحكومية المؤجرة بيوت منخفضة التكاليف في كل من الصليبية وتيماء وشقق صباح السالم.



وقالت «السكنية» إنها ستستقبل الراغبين في الحصول على حق الانتفاع من هذه المساكن من الفئات المقيد لها طلبات منذ عام 2000 وما قبل، خلال الفترة من 2023/11/19 حتى 2023/11/23، لافتة الى أنها ستخصص عددا من المساكن المتوافرة ضمن هذا الإعلان للفئات المشار إليها بمسمى «الكويتية المعاقة» والمقيد لها طلب مسكن مؤجر، ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.



وحددت المؤسسة مواعيد استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص خلال الفترة المسائية من الساعة 4 حتى 7 مساء في إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي، ومن الساعة 8.30 صباحا حتى 12.30 مساء في المراكز الخارجية: برج التحرير والجهراء والقرين والأفنيوز.



وأوضحت أن المواطنين الراغبين في التخصيص، عليهم إحضار المستندات التالية لإتمام المعاملة: شهادة راتب للزوج الموظف العامل في القطاع الخاص، وشهادة راتب للموظفة العاملة في القطاع الخاص وشهادة الإعاقة.