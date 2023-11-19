مذكرة التفاهم ستكون بداية لخطة تثقيفية على مستوى عالٍ جداً

الخوري: فخورون بتعاوننا مع «رابطة السكر» والتزامنا المشترك



وقعت رابطة السكر الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي لتعزيز معايير رعاية أمراض القلب والتمثيل الغذائي في الكويت وتعزيز نظام دعم قوي للمرضى الذين يعانون من مرض السكري واضطراب دهنيات الدم. ووقعت مذكرة التفاهم بين رئيس رابطة السكر الكويتية ورئيس قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير د.وليد الضاحي ونيفين الخوري، مدير عام الأدوية في شركة سانوفي السعودية والخليج والسفيرة الفرنسية كلير لوفليشر.



وفي هذا الإطار، قال د.وليد الضاحي إن هناك نحو 803.400 آلاف مصاب بمرض السكري في الكويت، لافتا الى انه مرض شرس ويحتاج الى تضافر جميع الجهود للتصدي له.



وأضاف: أقف اليوم ممثلا لرابطة السكر الكويتية المتواجدة على الساحة منذ عام 1996، وهي رابطة ذات حجم مؤثر في المجتمع معروف، ونحن عضو في فيدرالية السكر العالمية IDF. وتعتبر رابطة السكر الكويتية من أكبر روابط المنطقة وتضم نحو 40 ألف مشترك.



وأضاف ان أهداف الرابطة كانت ولاتزال وستظل هي التوعية على عدة مستويات، توعية مجتمعية، وكذلك توعية الأطباء، والفريق المساند.



ونحن اليوم في الرابطة نوقع مذكرة التفاهم كون شركات الأدوية جزء داعما لعملية تثقيف المرضى وبرامج التعليم المستمر للأطباء والطواقم الطبية المساندة.



وبين الضاحي أن مرض السكري من الأمراض المزمنة غير المعدية الأكثر انتشارا في العالم، فيصل المصابون بالسكري في العالم الى نحو 537 مليون، وهذا العدد سيضاعف إلى أكثر من 700 مليون في عام 2045، فنحن اليوم نتحدث عن مرض شرس، مرض أعلن عن نفسه في العالم بأنه سيتطور، مشيرا إلى أن هذا يحتاج إلى تضافر كل الجهود لمواجهته من المجتمع والأطباء وشركات الأدوية، وكذلك من الحكومات والدول، فجميعنا يجب أن نقف صفا واحدا لمواجهة هذا المرض.



وذكر أنه كما نعلم أن مرض السكري لا يعني فقط ارتفاعا في مستوى السكر في الدم، ولكنه يعني الأمراض المرتبطة به كذلك، والتي منها بتر القدم، ومشكلات القلب، وكذلك مشكلات النظر، وكذلك مشكلات الشرايين والكلى والأعصاب.



وأشار الضاحي إلى أن مذكرة التفاهم مع شركة سانوفي ستكون بداية لخطة تثقيفية على مستوى عال على جميع المستويات، كالأطباء والطواقم الطبية المساندة والمرضى والمجتمع، وكل هذا تحت مظلة وزارة الصحة ودعمها للبرامج التثقيفية غير المحايدة ونقدر دور الوزارة ودعمهم الذي سيقود هذا التحدي لتقليل نسب الإصابة بالمرض ومضاعفاته.



من جهتها، قالت مدير عام الأدوية في شركة سانوفي السعودية والخليج نيفين الخوري: نفتخر بتعاوننا مع رابطة السكر الكويتية وعلى التزامنا المشترك بتعزيز ثقافة الرعاية والدعم والتمكين في الرعاية الصحية في الكويت.



وأضافت: مع تزايد انتشار الأمراض المزمنة مثل مرض السكري واضطراب دهنيات الدم الذي يشكل تحديا رئيسيا للصحة العامة في البلاد، تلتزم سانوفي مجددا بالعمل مع شركائها لتحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والتمثيل الغذائي. ومن خلال التوعية والتعليم وتقديم الحلول الرقمية لتمكين المرضى، نحن فخورون بالمساهمة الفاعلة في تحقيق أجندة الرعاية الصحية في البلاد.