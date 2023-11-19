وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



اعتادت الكويت إيفاد طلابها ممن لم يحظوا بفرصة مناسبة لدراسة التخصصات التي كانوا يأملون في دراستها بجامعة الكويت للابتعاث خارجيا في مختلف دول العالم وفقا لشروط وضوابط محددة.



وكان الابتعاث الخارجي لدراسة الطب على رأس خطط الابتعاث الخارجي، نظرا لقلة المقاعد المتاحة لهذا التخصص في جامعة الكويت، كما كانت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية أحد الخيارات الملائمة للابتعاث لهذه الدراسة، حيث كان الابتعاث لجامعات هذه الدول مرحبا به ومقبولا لاعتبارات كثيرة على رأسها قرب المسافة وقلة ساعات السفر لهذه الدول، الأمر الذي يمكن أسر الطلاب المبتعثين من متابعتهم والوجود معهم والاطمئنان عليهم، إلا أن وزارة التعليم العالي قررت أخيرا وقف دراسة الطب بكل من البلدين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب وقف دراسة الطلاب الكويتيين لتخصص الطب بالجامعات المصرية والأردنية؟



2 ـ صورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة أو الفريق الذي قام بدراسة وقف الدراسة بجامعات البلدين (إن وجد) وبيان أعضائه.



3 ـ صورة ضوئية من محاضر اجتماعات اللجنة والتوصيات الصادرة عنها (إن وجدت).



4 ـ صورة ضوئية من التقرير النهائي الصادر عن الفريق والأسباب التي استند اليها.