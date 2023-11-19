وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلـى وزيـر الصحـــة د. أحمد العوضي جاء كما يلي: يعد تخصص الطب التلطيفي تخصصا دقيقا من تخصصات الطب وهو تخصص معترف به عالميا منذ أكثر من (30) عاما، ويقدمه أطباء حاصلون على زمالة الطب التلطيفي وتخصـص بالأمـراض المتقدمة والمستعصية المهددة للحياة، كما أن الحاجة ملحة لإتقانه وتعلمه من نخبة من الأطباء كما هو الحال في الدول الغربية كالولايات المتحدة الأميركية وكندا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما الهيكل التنظيمي لمركز الرعاية التلطيفية، وهل هناك اعتماد وتصنيف له بوزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتصنيف واعتماد المركز بوزارة الصحة، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب التي أدت إلى عدم وجود اعتماد وتصنيف لمركز مهم مثل هذا المركز؟



(2) ما مؤهلات جميع العاملين بمركز الرعاية التلطيفية من الوظائف إشرافية (مدير - مراقب - رئيس قسم - مساعد رئيس قسم)؟



(3) ما الآلية المتبعة للتواصل مع أهل المريض قبل انتقاله إلى المركز؟ وهل هناك أي قرارات تمنع تواصل أهل المريض مع الطبيب المتابع للحالة المرضية؟



(4) هل هناك زيارات منزلية يجريها المركز للمرضى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات التي صدر بها هذا الأمر، ومن الأشخاص الذين يجرون تلك الزيارة وتخصص كل منهم منذ بداية تشكيل تلك الزيارات حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



(5) هل هناك أي أنشطة تنفذ في المركز يشارك فيها المرضى منذ عام 2021 وحتى تاريخ هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف يوضح (نوع النشاط - تاريخه - الهدف منه) وما الأنشطة المخطط تنفيذها مستقبلا بالمركز؟



(6) كشف بعدد الأطباء الذين يحصلون على بدلات بمركز الرعاية التلطيفية مع بيان نوعية تلك البدلات تفصيليا.



(7) ما الآلية المتبعة لصرف الأعمال الممتازة للعاملين بالمركز كافة من إداريين وأطباء؟ وما المعايير التي على أساسها تحدد قيمة المكافأة؟