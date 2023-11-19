وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزيري العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، جاء كما يلي:



أقرت لائحة المزايا المالية للموظفين العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة في تاريخ 2018/7/26، وأقر كادر الموظفين في عام 2019 تحت بنود عدة، ومنها ما يخص حملة شهادة الدبلوم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن لائحة المزايا المالية للموظفين المشار إليه أعلاه.



2- ما أسباب عدم إقرار بعض المزايا المالية المقررة لحملة شهادة الدبلوم؟.



وطلب النائب شعيب شعبان في سؤاله إلى وزيري العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، مايلي:



3- صورة ضوئية عن المراسلات والمخاطبات التي تمت ما بين الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان الخدمة المدنية فيما يخص إقرار المزايا المالية لموظفي الجهاز من حملة شهادة الدبلوم.



كما وجه سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة تعيين أطباء أسنان غير كويتيين بالتعاقد المباشر مع وزارة الصحة بعد عدم تجديد التعاقد مع جامعة فورسايث الأميركية؟ إذا كان صحيحا، فيرجى تزويدي بعددهم ومؤهلاتهم ومعادلة شهاداتهم وتراخيصهم الرسمية.



2- عطفا على السؤال السابق، هل أخذ بعين الاعتبار تطبيق سياسة التكويت والإحلال قبل تعيينهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجـاب فيرجــى تزويــدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وفي حال النفي يرجى إفادتي بالأسباب.



3- هل توجد حاجة ماسة لتعيين أطباء أسنان غير كويتيين في ظل تخرج وتعيين عدد كبير من أطباء الأسنان الكويتيين؟ وما أسباب عدم الاستعانة بالأطباء الكويتيين؟