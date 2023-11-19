ما الهدف من إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ما المعايير المتبعة بشأن منح الضبطية القضائية لموظفي «المالية»؟



وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالين الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء الاول منهما كما يلي:



فيما يخص الأنباء التي توالت عن وجود قرارات إدارية بتعيين كادر مستشارين في قطاع مكتب الوزير، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من جميع قرارات تعيين المستشارين منذ توليكم الوزارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، كما يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لكل مستشار.



2 ـ ما صحة خبر تعيين مستشارة كانت تتولى منصب قيادي سابق في وزارة التعليم العالي، علما بأنها أحيلت سابقا إلى التحقيق نتيجة ممارسات مثيرة للجدل كانت قد قامت بها؟ وهل كنتم على علم بهذه الممارسات؟



3 ـ هل عين مستشارون سبق لهم أن كانوا أعضاء في أي من لجان الترقيات في كلية الحقوق بجامعة الكويت من 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



4 ـ هل سبق إحالة أي مستشار من المستشارين الذين عينوا إلى التحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تقارير لجان التحقيق.



5 ـ هل أسندت بعض من صلاحيات القيادات في وزارة التعليم العالي إلى مستشارين الوزير؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ اشتراطات الكراسة الفنية المتعلقة بإنشاء الجامعات الخاصة المعتمدة من مجلس الجامعات الخاصة.



2 ـ عدد الطلبة المقيدين الفعليين في كل جامعة خاصة على حدة.



3 ـ عدد مقاعد الابتعاث الداخلي لكل جامعة خاصة وكلية خاصة في الكويت على حدة.



4 ـ عدد وأسماء الكليات والجامعات الخاصة المخالفة لاشتراطات الكراسة الفنية المتعلقة بإنشاء الجامعات الخاصة.



5 ـ ما الآلية المتبعة لمحاسبة الجامعات الخاصة المخالفة لاشتراطات الكراسة الفنية المتعلقة بإنشاء الجامعات الخاصة؟



كما وجه سؤالين إلى وزير المالية فهد الجارالله، جاء السؤال الاول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الهدف من إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟



2 ـ هل طلب تعديل على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بمقترح تعديل القانون.



3 ـ ما معايير الهيئة في طرح المشاريع وفقا للمادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 2014 سالف الذكر؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ المعايير المتبعة والتخصصات الفنية في شأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.



2 ـ هل منحت صفة الضبطية القضائية لأي من أصحاب المناصب الإشرافية في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء شاغلي المناصب وتخصصاتهم الفنية، مع ذكر المناصب خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بالمناصب التي لا يمكن لشاغليها الحصول على صفة الضبطية القضائية.



3 ـ هل يشترط في منح موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية أن يكون حسن السيرة والسلوك، وهل يتضمن ذلك عدم وقوع عقوبة إدارية على الموظف قبل منحه صفة الضبطية القضائية؟



4 ـ كشف بأسماء الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية وقد سبق إحالتهم إلى التحقيق قبل منحهم هذه الصفة مع تزويدي بصورة ضوئية عن محاضر لجان التحقيق والنتائج التي توصلت إليها هذه اللجان.