وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:



نمى إلى علمي أن عددا كبيرا من المساجد الجديدة التي تحت الإنشاء في مختلف محافظات الكويت، لاسيما في المدن الاسكانية الجديدة، لم تنفذ أعمال البناء فيها منذ مدة طويلة، وأصيبت بعضها بالتصدع والتخريب على الرغم من توافر الميزانية وتخصيصها لتنفيذ مشاريع بناء وتشييد تلك المساجد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المساجد الجديدة التي أنشئت في مختلف محافظات البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.



2 ـ عدد المساجد التي لاتزال تحت الإنشاء خلال السنوات الخمس الماضية مع بيان تاريخ البدء في أعمال الإنشاء ونسب الإنجاز، مع بيان اسم المنطقة والقطعة السكنية.



3 ـ المدة الزمنية المحددة لبناء كل مسجد في البلاد خلال المدة المذكورة مع تحديد نسب الإنجاز ونسب التأخير، وأسباب تأخير أعمال الإنشاء والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا التأخير.



4 ـ بيانات المقاولين والجهات التي تعاقدت معها الوزارة لتنفيذ بناء وتشييد المساجد في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.



5 ـ هل فرضت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غرامات مالية على المقاولين والجهات المتعاقدة معها لبناء المساجد بسبب إخلالها بتنفيذ بنود التعاقد وتأخير التسليم؟ إذا كان الجواب الإيجاب فيرجى تزويدي ببيانات تلك الغرامات.



6 ـ هل لدى الوزارة خطة لمعالجة إشكالية تأخر بناء المساجد في البلاد؟ إذا كان الجواب الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطة وبيان المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه المشكلة.