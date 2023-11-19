وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بشأن الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة الصحة وكلية الطب وكلية الأسنان في جامعة الكويت، متى كان آخر تجديد لهذه الاتفاقية؟ وفي حال عدم التجديد، ما الأسباب؟



2 ـ كشف بأسماء الأطباء المنتدبين من وزارة الصحة إلى كلية الطب مع بيان التخصص وعدد أيام انتدابهم.



3 ـ كشف بأسماء الأطباء المنتدبين من كلية الطب في جامعة الكويت إلى وزارة الصحة مع بيان التخصص ومكان العمل وعدد أيام انتدابهم وقيمة المكافآت التي تدفعها الوزارة لهم والسند القانوني لذلك.



4 ـ هل قامت وزارة الصحة بإلغاء أو إنهاء أو عدم تجديد ندب أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الأسباب؟



5 ـ هل رفض قسم من الأقسام الفنية أو الطبية في مستشفيات وزارة الصحة استقبال طلبة كلية الطب للتدريس والتدريب للعام الدراسي الحالي وراسل كلية الطب بذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى ذكر الأسباب والسند القانوني لهذا الإجراء.



6 ـ هل رفض قسم من الأقسام الفنية والطبية في مستشفيات وزارة الصحة استقبال عضو هيئة تدريس في كلية الطب منتدب للعمل في المستشفى بشكل مخالف للاتفاقية بين الوزارة وكلية الطب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المراسلات في هذا الشأن مع توضيح الأسباب القانونية لهذا الإجراء، وكذلك تزويدي بصورة ضوئية من قرار ندب أو تكليف أو تعيين رئيس القسم الذي اتخذ مثل هذا الإجراء وسيرته الذاتية وشهاداته العلمية والتخصصية، وهل تمت معادلتها من وزارة التعليم العالي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المعادلات، وإذا كانت النفي فما الأسباب؟



7 ـ هل أصدرت الوزارة قرارات بندب أو تكليف أو تعيين أعضاء من هيئة التدريس في كلية الطب في وظائف إشرافية مثل رئيس قسم أو مدير أو رئيس وحدة في الوزارة ومعهد الكويت للاختصاصات الصحية KIMS؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قراراتهم وسيرتهم الذاتية.



8 ـ هل أصدرت الوزارة قرارات بندب أو تكليف أو تعيين أعضاء من هيئة التدريس المكلفين من عمداء أو عمداء مساعدين في كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية الطب المساعد وكلية الصحة العامة في جامعة الكويت في وظائف إشرافية مثل رئيس قسم أو مدير أو رئيس وحدة في الوزارة ومعهد الكويت للاختصاصات الصحية KIMS وجهاز المسؤولية الطبية والهيئة العامة للغذاء والتغذية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات والسند القانوني لهذا الإجراء.



9 ـ عدد المعينين أو المنتدبين أو المكلفين بدرجة مستشار قانوني، أو طبي، أو إعلامي، أو إداري منذ يناير 2022 وحتى تاريخه في وزارة الصحة ومعهد الكويت للاختصاصات الصحية KIMS وجهاز المسؤولية الطبية والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وسيرتهم الذاتية.