وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، نص على ما يلي:



في غضون عام 2018 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية فيما تضمنه من إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم 5% من أرباح الجمعيات لمصلحة المحافظات، وبينت المحكمة في حكمها السديد أن نص المادة 55 من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 16/ت لسنة 2016 على تخصيص نسبة 5% من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، في حين أن أموال الجمعية هي ملك للمساهمين وهي بطبيعتها أموال خاصة والمحافظات تتبع الهيكل الإداري للدولة ولها ميزانيتها الخاصة بها التي تصرف من الميزانية العامة للدولة.



وبالتالي، فلا يجوز تخصيص أي مبالغ لدعم المحافظات حيث إن الأموال الخاصة مصونة ولها حرمتها ومن باب أولى أن تصون الجهة الإدارية هذه الأموال بدلا من التغول عليها وتحويلها للمنفعة العامة، كما أن هذه المادة لم تحدد سبب الصرف والأوجه والقنوات التي تصرف فيها هذه المبالغ، وقد خلا النظام الأساسي للجمعيات التعاونية من النص على تلك الأوجه الأمر الذي يضحى معه النص سالف الذكر قد مس بالأموال الخاصة بغير مقتض وهو ما يستوجب القضاء بإلغائه.



وعلى الرغم من صدور أحكام القضاء بإلغاء هذا الدعم فقد توالت العديد من القرارات الوزارية وآخرها قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 159 لسنة 2023 في 21/8/2023، ونص على دعم المحافظات بنسبة 5% وهو ما يعد مخالفة صريحة لصحيح الواقع والقانون كما أن هذا القرار لم يحدد أوجه صرف هذه النسبة والهدف منها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب تخصيص نسبة 5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات؟ مع تزويدي بالسند القانوني لذلك.



2 ـ ما أسباب عدم تنفيذ الوزارة لأحكام القضاء الإداري واستمرار النص على تقديم هذا الدعم؟



3 ـ ما الأوجه التي يتم فيها صرف هذه المبالغ، وهل توجد مشروعات محددة يتم الصرف عليها من هذا الدعم، وكم عدد هذه المشاريع في المحافظات ـ إن وجدت ـ وقيمتها المالية، وما نسبة إنجاز كل مشروع من هذه المشروعات؟



4 ـ ما أوجه النفع الذي يعود إلى المساهمين والمناطق التي توجد فيها الجمعيات التعاونية من هذا الدعم الذي يقدم للمحافظات، وهل توجد استفادة فعلية من توجيه هذه المبالغ لحساب المحافظات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.



5 ـ كم بلغت قيمة المبالغ التي حولت كدعم للمحافظات من أرباح الجمعيات التعاونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ مع تزويدي ببيان عن هذه المبالغ لكل محافظة على حدة، مع توضيح قيمة المبالغ المحولة عن كل سنة، وأوجه صرفها.