وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل استثنيتم عددا من المرشحين لتولي وظائف قيادية في الجهات التابعة لكم من أحد شروط الترشح للوظائف القيادية المتمثل بسنوات الخبرة التالية على المؤهل الدراسي؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعددهم والوظائف المرشحين لها.



2 ـ عدد الوظائف الشاغرة لمستوى وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد في الجهات التابعة لكم.



3 ـ هل استثنيتم من شرط المؤهل الجامعي أحد المرشحين لتولي إحدى الوظائف القيادية في إحدى الجهات التابعة لكم؟



4 ـ هل صدرت موافقة من رئيس مجلس الوزراء على استثنائهم من البند 2 من المادة رقم 2 من المرسوم رقم 296 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية؟



5 ـ معايير وأسس اختيار المرشحين لتولي الوظائف القيادية في الجهات التابعة لكم.



6 ـ عدد الموظفين في الجهات التابعة لكم ممن تنطبق عليهم شروط الترشح للوظائف القيادية من دون الحاجة للاستثناء، وما أسباب عدم اختيارهم؟



7 ـ هل يوجد أي تظلمات إدارية أو دعاوى قضائية منظورة أو صدر بها حكم قضائي بشأن الوظائف القيادية في الجهات التابعة لكم؟