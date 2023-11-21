مفرح الشمري



انعقد مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار «الفلسفة والعالم المعيش» والذي ينظمه بيت الفلسفة بالفجيرة، وتضمن اليوم الثاني عدة جلسات حوارية أدارها الناشط الكويتي فهد الرويشد، حيث قدم د.مجدي عبدالحافظ أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، أطروحته حول «الإنسان المعاصر وصراع القيم»، وعرض د.علي الكعبي من الإمارات تجربة وإستراتيجية دولة الإمارات حول «أهمية تعليم الفلسفة»، فيما ناقش د.حسن حماد من مصر موضوع «الفن والتسامح»، وتسأل د.جيكوب داهل رينتورف هل كوكبنا في خطر؟ وما السبيل إلى إنقاذه؟



وتحاور د.عبدالله السيد ولد أباه مع الحضور في موضوع «من غريزة البقاء إلى حب الحياة».



اشتمل اليوم الثاني للمؤتمر توقيع عدد من الكتب من إصدارات بيت الفلسفة بالفجيرة.



وبعدها أعلن د.أنور مغيث من مصر البيان الختامي للمؤتمر وأفضى المؤتمر إلى اقتراح التوصيات الآتية:



1- تأكيد أهمية دور بيت الفلسفة عربيا وعالميا وتطوير نشاطه المتنوع، حيث يشمل على برامج ترجمة وتأليف وحوار وورش عمل والتي من شأنها تأكيد حضور الفلسفة في الحياة.



2- تأكيدا لدعوة تعليم الفلسفة في العالم العربي في كل مراحل التعليم المختلفة، فضلا عن عقد دورات فلسفية لإغناء الناشئة في مختلف مجالات الوعي الفلسفي.



3- المشاركة في المؤتمرات العالمية الفلسفية بحيث يكون للفلاسفة العرب حضور دائم في دائرة الفلسفة العالمية لنزع الفكرة المسبقة للآخرين عنا، كما يعزز التواصل مع الفلسفة العالمية بوصفها جزء من تاريخ الوعي الفلسفي المعاصر.