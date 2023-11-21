بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وكجزء من سياسات المسؤولية المجتمعية وحوكمة الشركات التي تحث موظفي مجموعة الملا على المشاركة في الأنشطة المجتمعية لدعم المبادرات البيئية الهادفة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة في الكويت، شارك أكثر من 100 موظف من مجموعة الملا مؤخرا في حملة تنظيف الشواطئ السنوية التي أقيمت يوم السبت 18 نوفمبر الجاري في شاطئ الشويخ.



ولاقت هذه المبادرة التطوعية إقبالا ملحوظا من موظفي مجموعة الملا، حيث شهدت الفعالية مشاركة كبيرة من موظفي المجموعة من مختلف القطاعات التي شملت: الملا للسيارات، الملا الهندسية، الملا للتمويل، الملا للصرافة، الملا للإجارة والتأجير وعددا من أعضاء الفريق التطوعي من الهيئة العامة للبيئة في الكويت، وإلى جانب الفعالية التطوعية لتنظيف الشواطئ، استمتع موظفونا أيضا بضيافة مميزة من وجبات الفطور والمشروبات الساخنة.



في مجموعة الملا، نواصل التزامنا بدعم المبادرات التطوعية المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الإيجابية بين موظفينا للمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية ومستدامة في الكويت.



علاوة على ذلك وفي مبادرات مجتمعية سابقة، نظمت مجموعة الملا العديد من حملات المسؤولية الاجتماعية مثل: التوعية بسرطان الثدي والتبرع بالدم وتوزيع السلال الغذائية وغيرها الكثير.



وتطبيقا لقيمنا الأساسية في الابتكار والتميز والمهنية، نلتزم في مجموعة الملا بالتميز في جميع ما نقوم به وخاصة في دعم المبادرات الداعمة لتطوير مجتمعنا.