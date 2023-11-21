طلبة جامعة الكويت حققوا مراكز متقدمة في مختلف الألعاب الرياضية محليا وخارجياً

لقاءات إرشادية لطلبة الثانوية من خلال الزيارات للمدارس والمشاركة في المعارض التعليمية

عزوف الطلبة عن المشاركة بالأنشطة يعود إلى نقص الموارد المالية وتم وضع خطة لحل المشكلة

الاهتمام بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» وتنظيم فعاليات على مدار العام الجامعي

ثامر السليم

أكد العميد المساعد للأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سالم مطرود الشمري أن عزوف الطلبة عن المشاركة في الأنشطة الطلابية يعود إلى نقص الموارد المالية وعدم توافر المرافق الرياضية بمدينة صباح السالم الجامعية لإقامة البطولات والأنشطة الرياضية، وكذلك بعد المنشآت والمرافق الرياضية عن الطلبة المشاركين، مشيرا الى انه تم وضع خطة للتعامل مع تلك المشكلة من خلال عمل بروتوكول وشراكات استراتيجية مع هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة ذات صلة، موضحا أن العمادة حرصت على الاهتمام بتنظيم الأنشطة الطلابية خلال السنوات الماضية لتحقيق رؤية جامعة الكويت والعمل الجاد على خلق فرص لدى الطلاب لتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية وفق خطط مدروسة لتعزيز هذا الجانب، وقد حقق طلبة جامعة الكويت مراكز متقدمة في مختلف الألعاب الرياضية، منها 8 مراكز عليا محليا وخارجيا. وبين الشمري خلال لقاء مع «الأنباء» أن العمادة تسعى إلى تحفيز الطلبة وتنمية وتعزيز قدراتهم الشخصية من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وبما يحقق أهداف ورؤية ورسالة جامعة الكويت لخلق مواطن يحظى بالعديد من السمات الشخصية والمهنية الإيجابية، مؤكدا أن هناك أنشطة ثقافية وفنية مع تسليط الضوء على الطلبة المتميزين في التكنولوجيا. ولفت د.الشمري إلى أن إدارة الإرشاد الأكاديمي في العمادة تقوم بلقاءات إرشادية لطلبة المرحلة الثانوية عبر زيارة المدارس والمشاركة في المعارض التعليمية. وفيما يلي التفاصيل:



ما أبرز الأنشطة الطلابية التي قامت بها العمادة؟



٭ عمادة شؤون الطلبة نظمت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المرتبطة بتحفيز الطلبة والتي تنمي وتعزز قدراتهم الشخصية، فهذه الأنشطة والفعاليات تسهم في تعزيز اندماجهم بالمجتمع من خلال أنشطة متنوعة الغاية منها تحقيق أهداف ورؤية ورسالة جامعة الكويت لخلق مواطن يحظى بالعديد من السمات الشخصية والمهنية الإيجابية.



طلبة متميزون



ألا تعتقد أن العمادة بحاجة الى أنشطة نوعية تواكب عصر التكنولوجيا؟



٭ نعم، هذا أكيد، ولدينا الكثير من البرامج الثقافية والفنية، والأنشطة التي تلامس احتياجات التكنولوجيا، ونسعى الآن إلى تعزيز هذا الجانب وفق خطة تسلط الضوء على الطلبة المتميزين في إطارات التكنولوجيا والمهارات الخاصة في هذا الجانب.



وماذا عن الأنشطة الفنية؟



٭ حرصت إدارة الأنشطة الثقافية والفنية في العمادة على اقامة العديد من الأنشطة الفنية خلال العام الجامعي وبمعدل نشاطين إلى 3 أسبوعيا في هذا المجال، حيث تسعى العمادة إلى احتضان المواهب الفنية وتطويرها وإبرازها من خلال الورش الفنية التي تقدم للطالب والمعارض التشكيلية للطلبة والمهتمين، حيث نظمت الإدارة معرضا للطالب الفنان محمد قاسم، وكذلك ورشة فنية تشكيلية عطفا على الأنشطة الموسيقية للطلبة المهتمين، وندوة بعنوان «الصم والتعليم الموسيقي» وذلك لاهتمام الإدارة بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» والعديد من الفعاليات على مدار الفصل الدراسي والعام الجامعي.



هل تقوم العمادة بأنشطة أو فعاليات إرشادية لطلبة المرحلة الثانوية؟



٭ نعم، تقوم عمادة شؤون الطلبة، ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي، بتنظيم زيارات ميدانية لطلبة المرحلة الثانوية في مدينة صباح السالم الجامعية، وإجراء لقاءات إرشادية للطلبة، والمشاركة في المعارض التعليمية.



بطولات ومسابقات



ما البطولات الرياضية أو المسابقات الثقافية التي شاركت فيها العمادة؟



٭ تحرص العمادة على المشاركة في العديد من البطولات والرياضات والمسابقات الثقافية، منها بطولة الاتحاد المدرسي والتعليم العالي للجامعات للفئتين (طلاب - طالبات)، وكذلك دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة (رجال - سيدات) للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة، بالإضافة الى بطولة الجامعات لدول مجلس التعاون الخليج العربي، وبطولة الجامعات العالمية والدولية.



كما شاركت عمادة شؤون الطلبة، متمثلة بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية، في مسابقات ثقافية متنوعة وعلى مدى سنوات متتالية، وكذلك شاركت إدارة الأنشطة الثقافية والفنية في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال طلبة جامعة الكويت، وسيتم عرض النتائج في نهاية السنة الدراسية 2023، كما ستشارك إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بالملتقى الخليجي المزمع إقامته خلال فبراير 2024.



مراكز عليا



هل حقق طلبة جامعة الكويت مراكز متقدمة في أي من هذه البطولات أو المسابقات؟



٭ نعم، تم تحقيق عدة مراكز متقدمة بمختلف الألعاب الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وبناء على إحصائية بإنجازات إدارة الأنشطة الرياضية للعام الجامعي 2022-2023 فقد تم تحقيق 8 مراكز عليا (أول، ثاني، ثالث) بمختلف الألعاب الرياضية، منها المركز الأول لفريق كرة القدم «طلاب»- عشبي، ببطولة الاتحاد المدرسي، والمركز الأول لفريق كرة القدم «طلاب»- صالات في بطولة «ميني غول» الجامعية، والمركز الأول لفريق كرة القدم «طالبات»- صالات في بطولة الاتحاد المدرسي، وكذلك المركز الثاني لفريق كرة القدم «طالبات»- صالات ببطولة «ميني غول» الجامعية أيضا، إضافة إلى المركز الأول لفريق كرة القدم «طلاب»- عشبي ببطولة الجامعات الخليجية بقطر، والمركز الثاني بـ «البادل» ضمن بطولة الجامعات الخليجية في قطر، وأيضا المركز الثاني لكرة الطاولة ببطولة الجامعات الخليجية في قطر، وحققنا خلال الملتقى الثقافي العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي مراكز متفاوتة بين الأول الثاني، وكذلك حصلنا في مسابقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مراكز متقدمة بين الأول الثاني، وأيضا في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في المركز الثالث بعدد 30 جزءا.



ما تعليقك على أهمية ودور الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في تنمية القدرات؟



٭ أتفق معك في هذا الجانب، حيث إن للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية دورا محوريا ومهما في تنمية الفكر وتطوير المهارات وتوسيع الإدراك واكتساب المعلومات، لذلك تولي جامعة الكويت أهمية خاصة لهذا القطاع وبرز ذلك من خلال تأسيس عمادة شؤون الطلبة والخاصة بالعميد المساعد للأنشطة الطلابية، إذ نسعى من خلال إدارات عديدة لتوطين هذه الأنشطة الثقافية وتعزيزها وتدعيمها بكل ما يحقق للطلبة والأفراد دورهم في المجتمع.



نشاط ثقافي فكري



حدثنا عن دور عمادة شؤون الطلبة في دوري المناظرات؟



٭ عمادة شؤون الطلبة تدعم دوري مناظرات جامعة الكويت بشكل مستمر، وهي الجهة التي تنظم هذه البطولة على مستوى كليات جامعة الكويت، وأيضا على مستوى مؤسسات التعليم العالي، كما أنها تقدم الورش التدريبية طوال العام وقبل أي مشاركة لكي تنمي مهارات المناظرات لدى الطلبة، وأيضا تقديم ورش تدريبية للحكام، كما قامت العمادة بتخصيص مقر خاص للمناظرات لتفعيل التدريب طوال العام واستقطاب أكبر فئة من الشباب لهذا النشاط الثقافي الفكري.



لمس الجميع اهتمام العمادة بتنظيم الأنشطة الطلابية على مدى السنوات الماضية، ما الدافع لذلك؟



٭ كل هذه الجهود تبذلها العمادة من أجل تحقيق رؤية جامعة الكويت والعمل الجاد لخلق فرص لدى الطلاب لتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية من خلال خطط مدروسة ومعدة سلفا لتعزيز هذه الجوانب الإيجابية فيهم وبناء شخصيات قادرة على تحقيق النجاح والتميز.



المركز الثاني



أين أنتم من الأنشطة الرياضية؟



٭ نتواجد في معظم الأنشطة الرياضية، ولدينا مشاركات عديدة، حيث فازت جامعة الكويت بدوري مؤسسات التعليم العالي، وحصلت على المركز الثاني في كرة الطائرة، ونشارك بجميع الأنشطة الرياضية داخل الكويت وخارجها.



ما أسباب عزوف الطلبة عن الاشتراك في بعض الأنشطة الطلابية التي تقدمها العمادة؟



٭ يعود عزوف الطلبة عن المشاركة في بعض الأنشطة الطلابية لنقص الموارد المالية والتي منها الجوائز والمكافآت والهدايا والكؤوس والميداليات، وكذلك عدم توفير الأدوات الرياضية والملابس، بالإضافة الى عدم وجود المرافق الرياضية بمدينة صباح السالم الجامعية لإقامة مثل هذه البطولات والأنشطة الرياضية، وكذلك بعد المنشآت والمرافق الرياضية (الشويخ، الخالدية، العديلية، كيفان) على الطلبة المشاركين في الأنشطة.



شراكات استراتيجية



ذكرت أن من أسباب عدم إقامة الفعاليات ضعف الموارد المالية، كيف تغلبتم على هذا الأمر؟



٭ نعم، فالموارد المالية تعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الطلبة عن المشاركة في الأنشطة، وتم وضع خطة للتعامل مع تلك المشكلة من خلال عمل بروتوكول وشراكات استراتيجية مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة لدعم إقامة هذه الأنشطة والمشاركة فيها.



