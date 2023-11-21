قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا لتعديل اسم لجنة شؤون البيئة الى لجنة «شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي» وتعديل مهامها.



وقالت م.الفارسي في اقتراحها: نظرا لسعي المجتمعات الحديثة المتقدمة لإيجاد قاعدة قانونية صلبة لضبط العلاقة الاستراتيجية بين البيئة والتنمية المستدامة، ولتحقيق رؤية كويت جديدة 2040 بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستخدام هذه الموارد كأحد الأهداف الاستراتيجية.



وأضافت: وفي ظل تحديات ظاهرة التغير المناخي، وسعيا للاهتمام بتطوير قطاع الأمن الغذائي والمائي والبيئة في حدود اختصاصات البلدية، ولارتباط هذه القضايا ببعضها البعض ارتباطا شديدا، ولتأثير ظاهرة التغير المناخي والبيئة على استمرارية وديمومة الموارد.



وتابعت: وبالرجوع إلى القانون 33 لسنة 2016 في شأن البلدية والمادة27 بشأن تشكيل اللجان، وإلى المادة 43 من القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي (لجنة شؤون البيئة ومهامها) وبهدف توحيد الرؤى في البلاد بشأن القضايا البيئية في حدود اختصاصات كل جهة على حدة، وفي سبيل السعي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الكويت ولتعزيز ملف الأمن الغذائي والمائي في الكويت ومدى ارتباطه بالقضايا البيئية. لذا، أقترح التالي: تعديل اسم لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي إلى: «لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي»، وعليه يتم تعديل المهام لتكون:



٭ اقتراح ودراسة المواقع البيئية والمواقع التي لها علاقة بالأمن الغذائي والمائي.



٭ دراسة القواعد الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة والأمن الغذائي والمائي في حدود اختصاص البلدية.



٭ دراسة ما يحيله إليها المجلس من موضوعات أخرى.