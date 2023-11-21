حفيظ: مقاومة مضادات الميكروبات تهدد الجميع حتى الحيوانات

عمر: سوء الاستخدام بمختلف القطاعات سبب رئيسي للمشكلة



أكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالتكليف بوزارة الصحة د.المنذر الحساوي أهمية التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لمنع مقاومة مضادات الميكروبات وسوء استخدامها لتحقيق نتائج طيبة في القطاع الصحي.



جاء ذلك في كلمة للدكتور الحساوي بافتتاح ندوة وطنية بشأن مضادات الميكروبات استضافها مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة أمس احتفالا بالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات.



وأوضح أن الندوة تهدف الى تسليط الضوء حول أهمية الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، مبينا أن الندوة تعتبر منصة لجمع المختصين وأصحاب المصلحة لدعم برامج الإشراف على مضادات الميكروبات داخل مرافق الرعاية الصحية في الكويت.



وذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت مقاومة المضادات الحيوية كأحد أهم عشرة أسباب تهدد صحة البشرية حاليا ومستقبلا، لافتا إلى أنها مسؤولة عن 1.2 مليون حالة وفاة حول العالم متفوقة بذلك على وفيات الملاريا والايدز والدرن.



وأفاد بأن الكويت أولت اهتماما كبيرا بمشكلة مقاومة المضادات الحيوية والاستخدام الامثل لها، فقامت بتأسيس لجان عليا معنية بهذا الأمر كما أوكلت مهمة تمثيل هذه المشكلة على المستوى الوطني لادارة منع العدوى والتعقيم.



من جهته، شدد ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د.أسد حفيظ في كلمة مماثلة على ضرورة التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ الاشراف على مضادات الميكروبات، لافتا الى أن مقاومة مضادات الميكروبات تهدد الجميع ويشمل ذلك البشر والحيوانات والنباتات والبيئة. وأوضح أسد أن الندوة تهدف أيضا الى تسليط الضوء على أهمية خطة العمل الوطنية للوزارة وتشجيع مهنيي الرعاية الصحية على توخي الحذر عند وصف المضادات الحيوية والتفكير في المخاطر المرتبطة بالإفراط في وصفها.



بدورها، قالت رئيسة قسم الدراسات والتحليلات الاحصائية في ادارة منع العدوى بوزارة الصحة وضابط الاتصال الوطني لمقاومة المضادات الحيوية د.عبير عمر في كلمتها إن التصدي لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات هي مسؤولية الجميع.



وأضافت أن الاسباب الرئيسية لمقاومة مضادات الميكروبات هي سوء استخدامها في مختلف القطاعات، مشيرة الى ضرورة العمل معا للتصدي لهذا التحدي.