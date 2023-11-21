ما الأسس والمعايير والضوابط في اختيار الموظفين للانتداب وهل استثني أي منهم من هذه الضوابط والمعايير والأسس إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالاسم وبيان الاستثناء وأسبابه؟



وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي:



صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2023 بشأن انتهاء وقف التعيين في الوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف النقل والندب والإعارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2023 باستمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013، وعليه يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التعميمين المذكورين.



2 - هل صدر تعميم يلغي قرار وقف النقل والندب والإعارة؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التعميم.



3 - حالات النقل والندب والإعارة (الخارجي) بين الوزارات والجهات والإدارات الحكومية (كل على حدة) التي صدرت منذ 9 أبريل 2023 حتى تاريخه، مع بيان الحالة من أي جهة حكومية إلى الأخرى.



وجاء في سؤال النائبة د.جنان بوشهري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ما يلي:



4 - حالات النقل والندب والإعارة (الخارجي) من الوزارات والجهات والإدارات الحكومية كل على حدة إلى الجهات الحكومية الأخرى التي لا تخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية منذ 9 أبريل 2023 حتى تاريخه مع بيان الحالة من أي جهة حكومية إلى الأخرى.



5 - حالات النقل والندب والإعارة (الخارجي) من الوزارات والجهات والإدارات الحكومية (كل على حدة) إلى مكاتب الوزراء منذ 9 أبريل 2023 حتى تاريخه، سواء في الجهات التابعة لديوان الخدمة المدنية أو التي لا تخضع لنظامه، مع بيان الحالة من أي جهة حكومية إلى الأخرى.



6 - ما الجهة المخولة باستثناء الحالات السابقة من تعميم المنع؟ يرجى تزويدي بضوابط الاستثناء.



7 - هل توجد حالات لاستثناء موظفين من النقل أو الندب أو الإعارة (الخارجي) بناء على طلبات من أعضاء مجلس الأمة؟ في حال الإيجاب يرجى تحديد العدد وبيان الجهة الحكومية والجهة التي تم النقل أو الندب أو الإعارة لها.



كما وجهت د.بوشهري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي: نظرا لأهمية المكاتب الصحية في الخارج في تولي الأمور الإدارية والمالية، ونظرا لتسجيل عدد من التجاوزات المالية لدى بعض منها خلال السنوات المالية السابقة، وتكدس الفواتير للمستشفيات في الخارج، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من القرارات الوزارية بشأن ندب موظفين للعمل في وظيفة رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية في المكاتب الصحية بالخارج منذ تولي الوزير منصبه.



2 - التدرج الوظيفي لكل موظف منتدب للوظيفة المذكورة مع سيرته الذاتية.



3 - الأسس والمعايير والضوابط في اختيار الموظفين للانتداب، وهل استثني أي منهم من هذه الضوابط والمعايير والأسس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالاسم وبيان الاستثناء وأسبابه.



4 - هل أحيل أي من المنتدبين للتحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالاسم وقرار تشكيل لجنة التحقيق والنتيجة والإجراء المتخذ في حقه.



5 - هل ندب أي من الموظفين للوظائف المشار إليها بالسؤال بناء على طلبات من أعضاء مجلس الأمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تحديدهم.