ما صحة وقوع انفجارات عدة في التوصيلات بكيبلات أحد العقود الإسكانية وما أسباب الانفجارات وهل عولجت؟

ما البروتوكول والإجراءات المتبعة من قبل «الصحة» قبل البدء بعلاج مريض السرطان وما صحة أن بعض المواعيد تصل إلى شهرين؟



وجه النائب حمد العبيد سؤالين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد، جاء الأول منهما كما يلي:



في كثير من دول العالم هناك معايير ومواصفات للسيارات التي تسير على الطرق وبخاصة الشاحنات والسيارات والآليات الثقيلة والباصات، منها ما هو خاص بالجسور ومنها ما هو خاص بالطرق السريعة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما المواصفات والمعايير لدى الهيئة العامة للطرق والنقل البري لسير المركبات والباصات والآليات الثقيلة على الجسور والخطوط السريعة خصوصا عند بدء تلف هذه الطرق ولم يمض عليها كثير من الزمن؟



2 - هل يوجد نظام محدد لشركات النقل العام؟ وهل تتم مراقبتها ومخالفتها حين تخرج عن النظام؟



وجاء في سؤال النائب حمد العبيد سؤالين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد ما يلي:



3 - صورة ضوئية من اللائحة التي تنظم سير عمل هذه المركبات ونظام المخالفات المعتمد لدى الهيئة لضمان اتباع اللائحة.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



على ضوء ما يتردد عن عجز كبير جدا وعدم وجود محطات أو توسعات جديدة لإنتاج الكهرباء، علما أن الاستهلاك الحالي يقل بقليل عن طاقة الإنتاج القصوى، وأن الحل السنة المقبلة هو القطع المبرمج ولا يوجد حل آخر، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما استعدادات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لصيف 2024؟



2 - هل من ضمن خطة الوزارة زيادة الطاقة الاستيعابية لإنتاج الطاقة الكهربائية؟



3 - هل لدى الوزارة نية للقطع المبرمج؟ أو أن لديها حلولا أخرى؟ يرجى تزويدي بالحلول المطروحة لدى الوزارة غير القطع المبرمج للكهرباء - إن وجدت.



4 - هل هناك رؤية لعمل محطات كهربائية جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدن الإسكانية الجديدة؟



ووجه العبيد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير العدل فالح الرقبة، جاء كما يلي:



فيما يخص الشركات في قطاع شبكات النقل وشبكات النقل لمشاريع الكيبلات بالجهد العالي، نمى إلى علمي وقوع بعض الانفجارات في التوصيلات ببعض الكيبلات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما صحة وقوع انفجارات عدة في التوصيلات بكيبلات العقد رقم PAHW/C/1381-2019/2020 خلال السنوات الماضية بأعمال الشركة المنفذة للمشروع؟ وهل اتخذ أي إجراء قانوني وإداري بحق هذه الشركة حتى تاريخه؟



2 - ما أسباب الانفجارات؟ وهل عولجت تلك الأسباب؟ يرجى تزويدي بجميع التقارير الفنية والتوجيهات بخصوص الانفجارات التي حصلت.



3 - ما الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تجاه الشركة المنفذة للمشروع بخصوص العقد المشار إليه بعد التأكد من عدم أهليتها وصحة مطابقتها للمواصفات المذكورة في العقد؟ يرجى تزويدي بالإجراءات المتبعة حيال ذلك.



4 - هل حوسبت الشركات على أي أعمال تضر المشاريع وأي تنفيذ غير مطابق للمواصفات المتفق عليها؟



5 - في أي تاريخ طرحت المناقصة 2023/2022-1327/M.S.R/M وما الشركات التي استدعيت لهذه المناقصة؟ وما نتيجة فض العطاءات لهذه المناقصة؟



6 - التقرير الفني لتأهيل الشركات المشاركة في المناقصة رقم 1327-2022/2023/M.S.R/M.



7 - ما المعايير والشروط الفنية التي اعتمدتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطلوب اتباعها في مشاريع كيبلات شبكات النقل بمعاقبة الشركات التي لم تتبع المواصفات خصوصا في وجود هذه العيوب الكبيرة التي قد تتسبب في معاناة المواطنين الساكنين في المنطقة؟



كما وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، جاء كما يلي:



نمى إلى علمي صعوبة وتعقيد روتين التحاليل والأشعة وبعض الإجراءات الأخرى المتبعة لفحص وبدء العلاج لمرضى السرطان، حيث إن بعض الحالات تصل إلى 4 أشهر من المتابعات وعمل الإجراءات الخاصة بالوزارة قبل البدء بالعلاج، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما البروتوكول والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة قبل البدء بعلاج مريض السرطان؟



2 - ما صحة ما يتداول عن أن بعض المواعيد تحدد بفترة طويلة تصل إلى شهرين وأكثر؟



3 - ما آلية الوزارة المتبعة لتحديد موعد للمرضى؟ وكيف ترتب الأولويات في المواعيد؟



4 - ما خطة الوزارة المتبعة لتحسين نظام عمل المواعيد وتسهيل الإجراءات على المرضى؟