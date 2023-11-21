وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته: وفقا للقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة رسوم توصيل الطلبات. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- هل تم التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بموضوع رسوم توصيل الطلبات؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم». يرجى تزويدي بنسخة ضوئية عن الاقتراحات المقدمة من تلك الجهات.



2- ما النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة؟



3- هل تم إعداد مشروع قرار متكامل لرسوم طلبات التوصيل؟



4- هل تم إخطار الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالموضوع بإعداد مشروع القرار سالف الذكر؟



5- هل تم اعتماد مشروع القرار سالف الذكر وإصدار القرار الوزاري بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم». يرجى تزويدي بنسخة ضوئية عن هذا القرار، إذا كانت الإجابة بـ «لا». يرجى إفادتي بالأسباب التي أدت إلى عدم إصدار القرار.