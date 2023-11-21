رباب الجوهري



قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيــــا المعلومات بالتكليــــف د.عمـار الحسيـني إن استحـــداث وتطويــــر الخدمات الإلكترونية عبر استراتيجية التحول الرقمي ضمن أولويات الحكومة لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية.



وأضاف الحسيني، في كلمته بافتتاح فعاليات مؤتمر الكويت للتحول الرقمي الثاني أمس، إن مشروع التحول الرقمي لبرنامج عمل الحكومة 2023/2027 يعنى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الحكومي وإطلاق إطار عام لحوكمة البيانات في القطاع الحكومي وتحويل 90% من الخدمات إلى رقمية بشكل تدريجي.



وأشار إلى وجود دراسة لمستويات تقييم النضج الرقمي للكويت والهادفة لتوفير فهم واضح للوضع الحالي بالدولة في مجال نظم وتقنية المعلومات ورسم النتائج وتقييم المقترحات، لافتا إلى أن مجالات الدراسة شملت 14 قطاعا منها الأمن السيبراني والاتصالات والبنية التحتية الرقمية والدعم الحكومي والهوية الرقمية الآمنة والتوقع الرقمي والابتكار والتقنيات الناشئة وغيرها. وأوضح أن الدراسة أوصت بإقامة استراتيجية رقمية شاملة مع خطط تنفيذ واضحة وأدوار وتقييم دوري وتعديل استنادا إلى النتائج ورفع الوعي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وأفاد بأن مشروع التحول الرقمي اشتمل على إطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية في قوالب محددة وإنشاء جهاز فني خاص للتحول الرقمي في الحكومة.



خارطة طريق للمشاريع



قال الحسيني إن أهداف المشروع تكمن في تقييم الوضع الحالي والقيمة المستفادة من التحول الرقمي وتحديد أولويات واحتياجات الجهة ووضع خارطة طريق للمشاريع المقترح تنفيذها بما يوافق أولويات الجهة. وذكر أن المشروع يستهدف تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ خارطة طريق التحول الرقمي واقتراح مبادرات ومشروعات بما يتوافق مع أولويات الجهة والاطلاع والاستفادة من تجارب الجهات والمؤسسات الأخرى في التحول الرقمي.



ولفت إلى أن عدد المشتركين في التطبيق الحكومي الموحد (سهل) بلغ أكثر من 1.5 مليون بمشاركة 35 جهة والتي أنجزت 24.6 مليون خدمة، فيما بلغ عدد الإشعارات المرسلة عبر التطبيق 82.5 مليون إشعار. وبين أن المشروع يتضمن «أكاديمية القائد الرقمي» التي تتكون من أربع ورش عمل تشتمل على مفهوم التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي والذكاء الاصطناعي للقياديين في المجال الحكومي وأساسيات الأمن السيبراني.



من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، في كلمة مماثلة، إن رأس المال البشري هو المحور الأساسي في جميع سياسات الخطة الإنمائية ومنها التحول الرقمي وكذلك التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مؤكدا أن التكنولوجيا هي التحول للاقتصاد الرقمي ثم لنظيره المعرفي الذي يحتاج إلى البنى التحتية التكنولوجية ورأس المال البشري ورأس المال «وهذه أمور أساسية تدخلنا إلى الاقتصاد المعرفي». وأوضح أن الاقتصاد الرقمي ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى السعي نحو تكامل على مستوى رقمي يرسخ العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا انه «بالتحول الرقمي سنتمكن من عملية البناء التشريعي والمنظومة المرتبطة بين السلطتين».



ولفت إلى أن التحول الرقمي له بصمات واضحة في المجال البنكي، إذ يتم الآن تحويل المعاملات المالية بمأمونية تامة «وهذا جزء لا يتجزأ من أدوات تحقيق المؤشرات الاقتصادية والنمو الاقتصادي للدولة».



يذكر ان المؤتمر يناقش على مدى يومين استراتيجيات تسريع الرقمنة لمختلف المجالات لتمهيد الطريق للتكامل التكنولوجي الفعال، كما سيركز على التحديات والفرص في مجال التحول الرقمي.