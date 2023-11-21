أعلن سوق دبي المالي توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بهدف تعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في دبي والصين. وأضاف سوق دبي المالي على منصة إكس ان المذكرة تهدف لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين السوقين إلى جانب تسهيل تطوير المنتجات المشتركة مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة وطرح المنتجات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمنتجات المتعلقة بالاستدامة.



وفي سبتمبر 2023، أعلنت بورصة شنغهاي، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية «تداول» في الرياض، لوضع الأساس للتعاون المستقبلي فيما بينهما.



وذكرت البورصة في إخطار أن البورصتين ستستكشفان فرص التعاون في مجالات الإدراج والتكنولوجيا المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأبحاث.