أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تعديل بعض ضوابط عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعما لأصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس.



‏وأشارت الهيئة في بيان إلى ان التعديلات تضمنت:



٭ تمديد فترة استخدام السيارات الى 7 سنوات بدلا من 5 لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية.



٭ تمديد فترة استخدام «الدراجة النارية» إلى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.



٭ إلغاء الضمان المالي 500 دينار شرط التسجيل «الدراجة النارية»، وذلك وفق شروط وضوابط الإدارة العامة للمرور.



٭ زيادة تقدير الاحتياج المبدئي إلى 15 عاملا بدلا من 10 لنشاط المطاعم.