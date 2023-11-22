عبدالكريم العبدالله



استقبل الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د.عبدالله الفرس مجلس ادارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية لمتابعة الأمور والمطالبات التي تقدمت بها الجمعية سابقا في عدة لقاءات جمعت الجمعية مع عدد من المسؤولين بوزارة الصحة. وذكرت رئيسة جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس انه تمت مناقشة عدد من الأمور الجوهرية، كان اهمها تعديل التصنيف الوظيفي لمهنة العلاج الطبيعي حسبما هو معترف به من قبل ديوان الخدمة المدنية، كون الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق يصنفون ضمن الوظائف التخصصية كما هو الحال مع تخصصات اخرى، مع تعديل تصنيف العلاج الطبيعي في وزارة الصحة (وظيفة فنية) واقتراح استحداث تصنيف جديد للجامعيين ولحملة الشهادات العليا.



وأفادت الخميس بأنه تمت ايضا مناقشة موضوع السماح بالجمع في العمل بين القطاع الحكومي والاهلي، خاصة مع توجه العديد من الموظفين للعمل بالقطاع الخاص بعد الاستقالة من العمل الحكومي على ان يتم سن الاشتراطات الخاصة بإمكانية تطبيق هذا القرار بوضع ضوابط وشروط من شأنها عدم المساس بشكل سلبي على سير ومصلحة العمل في القطاع الحكومي.



واضافت أن الجمعية تقدمت بطلب استفسار حول الوضع القانوني لطلبات الإعفاء من الخفارة التي تم رفض عدد منها مؤخرا، حيث وعد د.الفرس بمتابعة كل هذه الأمور وتباحثها مع الجهات القانونية في الوزارة، كما وعد بمتابعة المطالبات التي تم طرحها مع وزير الصحة مقدما ودعمها بالشكل المطلوب.