قالت صحيفة «فووت ميركاتو» إنه تم الكشف عن تفاصيل مثيرة حول البند السري الذي تم تداوله فــي عقد المـدرب تشابي ألونســو مــع باير ليفركوزن الألماني. نقلت الصحيفة عن صحيفة «بيلد» الألمانية، أن ما يتردد بشأن وجود بند يسمح للمدرب الإسباني بالرحيل في أي وقت إلى أحد أندية بايرن ميونيخ أو ريال مدريد أو ليفربول لا وجود له في العقد. وأضافت «الأكثر إثارة أنه لا يوجد شرط جزائي في العقد بين الطرفين، إذ إن الثقة كبيرة بين النادي والمدرب الذي ينتهي عقده في يونيو 2026». وتابعت «عقب النتائج الرائعة التي حققها ألونسو مع ليفركوزن بتصدره لائحة ترتيب الدوري الألماني، ارتبط اسمه بتولي تدريب ريال مدريد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي». وقال الرئيس التنفيذي للنادي الألماني فرناندو كارو، إن «باير ليفركوزن لا يحتاج إلى وضع شروط لضمان بقاء تشابي ألونسو مع الفريق»، إذ إن العلاقة رائعة بين الطرفين، ومن جانبنا نرغب في استمراره، والأمر نفسه من جانبه.