أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن الشحنة الجوية الطبية الكويتية المقدمة لأهالي قطاع غزة هي استكمال لمسيرة الدعم الطبي واللوجستي من مختلف قطاعات البلاد الرسمية والأهلية في الجسر الجوي الإغاثي منذ بدء العدوان الإسرائيلي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العوضي قبيل إقلاع الطائرة الإغاثية الـ 26 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري مزودة بشحنة طبية و8 سيارات إسعاف مهداة من وزارة الصحة الكويتية إلى الأشقاء في قطاع غزة.



وتمت حمولة هذه الطائرة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وتعاون 24 جمعية خيرية كويتية و4 جهات حكومية منها وزارة الصحة الكويتية وبيت الزكاة الكويتي وهيئة شؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف بإشراف وزارتي الشؤون والخارجية الكويتيين.



وقال الوزير العوضي إن الإغاثة الطبية المهداة من وزارة الصحة للمتضررين في قطاع غزة تتمثل بـ 10 سيارات إسعاف حيث جهزت الرحلة الأولى المنطلقة اليوم 8 سيارات إسعاف مجهزة بكامل معداتها وهناك رحلة أخرى يوم الأحد المقبل ستستكمل بسيارتي إسعاف وسيارة إضافية للعيادة المتنقلة.



وشدد على أن هذه الخطوة تأتي دعما ومساعدة للطواقم الطبية والفنية في قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية لدعم ومؤازرة الأشقاء الفلسطينيين حتى يتجاوزوا الأزمة الإنسانية الراهنة.



من جانبه، قال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند لـ(كونا) إن الوزارة تستكمل الجهود الإغاثية الكويتية من الجسر الجوي الكويتي عبر إرسال سيارات إسعاف مزودة بحمولة تفوق أربعة أضعاف الحمولة الاعتيادية لسيارة الإسعاف.



وأوضح السند أن هذه الشحنة تحتوي على مستلزمات أساسية طبية للإنعاش والإسعافات الأولية وبعض الأدوات الأساسية العلاجية لعمليات الولادة كذلك التعامل مع الأطفال حديثي الولادة علاوة على أنابيب تنفس صناعي أولية وكمامات للأوكسجين والمعقمات للجروح وموسعات الشعب الهوائية.



وأضاف أنها تحتوي كذلك على بعض المواد المثبتة للكسور والكراسي المتحركة والأسرة الطبية المتحركة وغيرها من المستلزمات الطبية الأساسية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية هناك والعدوان الإسرائيلي.