وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي: فقد في يوم الاثنين الموافق 18/9/2023 الختم الرسمي الخاص بأحد شاغلي الوظائف الإشرافية في منطقة حولي التعليمية، ولخطورة استخدام الختم في أوراق يضفي عليها سمة الرسمية بالمخالفة للواقع ما يمثل جريمة التزوير في المحررات الرسمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مثل هذه الحالات بصورة عامة؟



2 - ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الحالة تحديدا؟



3 - ما الضمانة لعدم استخدام الختم في أي محرر؟