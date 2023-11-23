قال مقرر لجنة التحقيق باستجواب وزيرة الأشغال السابقة النائب فهد المسعود، ان لجنة التحقيق بمحاور الاستجوابين المقدمين لوزيرة الاشغال السابقة د.أماني بوقماز عقدت اجتماعها الثالث امس. وقد بحثت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وخلصت الى التالي:



٭ أولا: بحثت الكتاب المحول من رئيس مجلس الأمة والوارد من وزيرة الأشغال العامة المستقيلة، وقد أكدت اللجنة انها مشكلة من قبل المجلس وستقوم بالمهام والتكاليف المكلفة بها مستمدة عملها من الدستور واللائحة الداخلية كلجنة تحقيق، ولن تقبل اللجنة بأي تشكيك في عملها واجراءاتها ومحاولة عرقلة عملها، لأننا نسعى للوصول إلى الحقيقة لتحقيق اهداف اللجنة ورفع التوصيات المناسبة للمجلس لتقرير ما يراه مناسبا، وهي ستكون الرد الكافي على تلك الادعاءات بالتشكيك في حيادية اللجنة، وللجنة الحق في استدعاء أي شخص للاستماع إلى كلامه فيما يخص محاور الاستجوابين علما بأن الوزيرة اعتذرت عن الحضور لتواجدها خارج الكويت وستتم دعوتها للجنة بوقت كاف.



٭ ثانيا: استعرضت اللجنة الجهات والأسماء التابعة لتلك الجهات والمرتبطة بمحاور الاستجوابين وستبدأ اللجنة بالهيئة العامة للطرق استدعاء مسؤولين سابقين بعهد الوزيرة المستقيلة للاستماع إلى أقوالهم، علما أن اللجنة قررت دعوة ديوان المحاسبة في كل اجتماعات اللجنة، وعلى ذلك انتهى الاجتماع.