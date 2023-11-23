قام النائب د.محمد المهّان برفقة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع صباح امس بزيارة ميدانية إلى عدد من المدارس في المنطقة الجنوبية من البلاد للاطلاع على أوضاع هذه المدارس واحتياجاتها.



وأوضح د.المهّان في تصريح صحافي، أن الزيارة جاءت بتنسيق مسبق مع الوزير وشملت مجموعة من المدارس في مناطق الأحمدي وأم الهيمان ومدينة صباح الأحمد ومنطقة الوفرة السكنية.



وأكد أنه تم رصد عدد من المدارس المتهالكة التي لا تصلح لاستقبال الطلبة، ومدارس أخرى تحتاج إلى ترميم كامل.



وبين أن أهالي المناطق الجنوبية يعانون من بعد أفرع المعهد التطبيقي وعدم وجود أفرع للجامعة، مطالبا الوزير باتخاذ قرارات لإنهاء هذه المعاناة بافتتاح أفرع للمعهد التطبيقي في المنطقة أو السماح للطلبة بالدراسة عن بعد كحل مؤقت للمشكلة.



وأثنى د.المهّان على تفاعل وزير التربية ووزير التعليم العالي خلال الفترة الماضية مع ملفات بدل المناطق النائية وبدل المسافة لمنطقتي الوفرة والخيران السكنية.



وقال إن مدينة صباح الأحمد السكنية ذات كثافة سكانية عالية وتعتبر قلب المناطق الجنوبية، وتعاني هذه المدينة الكثير من المشاكل، وتفتقر إلى الكثير من الخدمات، معربا عن تمنيه أن تكون المحافظة السابعة في البلاد.



وعدد المهان المشاكل الرئيسة التي تعاني منها المدينة ومنها طريق مختصر يمر من خلال منطقة المقوع، وتفتقر إلى أفرع للمعهد التطبيقي وجامعة الكويت، بالإضافة إلى معاناتها من مشاكل مياه الصرف الصحي التي تسبب الأمراض والمعاناة لسكان المنطقة.



وأشار المهان الى أنه طالب خلال الفترة الماضية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بالنزول ميدانيا للاطلاع على أوضاع هذه المناطق.



وقال إنه انضم إلى عضوية لجنة المرافق العامة 3 مرات حرصا منه على معالجة المشاكل في مناطق الكويت بشكل عام والمناطق الجنوبية بشكل خاص.



ولفت د. المهان في ختام تصريحه، إلى أن ديوانه مفتوح بشكل دوري للاستماع إلى مشاكل واحتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية.