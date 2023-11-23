تفعيلا لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت الجامعة الأمريكية في الكويت رعاية ذهبية للسباق الخيري الذي تقيمه مجموعة فوزية السلطان الصحية Run Kuwait تحت شعار «اركض لهدف» Run for a Cause والذي يهدف إلى جمع التبرعات لمساعدة الأطفال المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وشارك عدد من أعضاء المجتمع الجامعي في السباق الذي يعتبر إحدى أهم الفعاليات الخيرية، حيث انطلق الماراثون هذا العام بنسختيه (5 كلم) و(10 كلم)، وشمل أنشطة ترفيهية متعددة بهدف جمع الأسر والأطفال للاستمتاع بالفعاليات المفيدة، الأمر الذي ساعد على زيادة الوعي الصحي لدى المشاركين.



كما شهد الجناح الخاص بالجامعة إقبالا من الجمهور والمتسابقين، وقد مثل الجامعة بعض موظفي مكتب القبول الذين عملوا على تعريف الحضور بالتخصصات التي توفرها الجامعة وشروط القبول فيها، كما أجاب موظفو مركز التعليم المستمر عن استفسارات الحضور فيما يتعلق بالبرامج والشهادات التي يقدمها المركز.



وأعربت النائب التنفيذي لرئيسة الجامعة أمل البنعلي، عن سعادتها برعاية ومشاركة الجامعة في هذه الفعالية التي تهدف إلى علاج وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الجامعة تحرص على المشاركة في المبادرات التي تخدم الأهداف النبيلة والإنسانية، كما تعزز الوعي الرياضي بين الشباب وتؤثر بشكل إيجابي على المجتمع. وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على دعم الفعاليات الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع، وتساهم في رفع الوعي الصحي والرياضي بين الأفراد.