حجزت كرواتيا، وصيفة مونديال 2018 وثالثة نسخة 2022، آخر بطاقات التأهل المباشر من التصفيات إلى نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل بفوزها على ضيفتها أرمينيا 1-0، فيما حرمت اليونان ضيفتها فرنسا من العلامة الكاملة عندما أرغمتها على التعادل 2-2 أمس الأول في الجولة الأخيرة.



على ملعب «ستاديون ماكسيمير» في زغرب، انتظرت كرواتيا الدقيقة 43 لترجمة أفضليتها الى هدف بواسطة المهاجم أنتي بوديمير.



وكانت كرواتيا بحاجة الى الفوز لضمان البطاقة الأخيرة المباشرة من التصفيات بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز، منافستها الوحيدة على البطاقة، وضيفتها تركيا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى، وهو ما فعلته مستغلة عاملي الأرض والجمهور.



وأنهت كرواتيا التصفيات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة وبفارق أربع نقاط أمام ويلز، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند ثماني نقاط في المركز الرابع.



وتبقى 3 بطاقات سيتنافس عليها 12 منتخبا من خلال ملحق في الفترة بين 21 و26 مارس المقبل.



وأهدر المنتخب الفرنسي الضامن تأهله، فرصة العلامة الكاملة في نهاية مشواره في التصفيات بتعادله مع مضيفته اليونان 2-2 في منافسات المجموعة الثانية.



وانتقد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الاتحاد الأوروبي «يويفا» بعد نهاية المباراة، وقال: «كيف تقيم «يويفا» مباراة رسمية في ملعب لا تتوافر به التكنولوجيا!»، مضيفا: هذا أمر لا يليق، إذا فزنا على اليونان، لحققنا نجاحا كبيرا، يضمن لنا صدارة تصنيف «فيفا» في نهاية العام، لكن التكنولوجيا لم تكن السبب في استقبالنا هدفين.



وأنهت اليونان التي ستخوض الملحق، التصفيات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أمام أيرلندا الرابعة (6 نقاط). وفي المجموعة التاسعة، تغلب منتخب رومانيا على سويسرا 1-0 على ملعب «أرينا ناسيونالا» في بوخارست، ليبتعد في صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة مقابل 17 لسويسرا. وفي المجموعة ذاتها، فازت إسرائيل على مضيفتها أندورا 2-0، وفازت بيلاروسيا على مضيفتها كوسوفو 1-0.



وفيما يلي مستويات المنتخبات التي ستفرزها قرعة 2 ديسمبر المقبل في هامبورغ إلى 6 مجموعات:



المستوى الأول: ألمانيا (مضيفة)، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.



المستوى الثاني: المجر، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، النمسا.



المستوى الثالث: هولندا، أسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، تشيكيا.



المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، الفائز بالملحق الأول، والفائز بالملحق الثاني، والفائز بالملحق الثالث.