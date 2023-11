البنك استطاع ابتكار باقات من العروض الحصرية المميزة لتمويل السيارات مع شركاء مميزين

تميّز «بوبيان» في الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء مكنه من حصد العديد من الجوائز العالمية

يواصل بنك بوبيان تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية المميزة والمبتكرة والتي يسعى من خلالها إلى تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات عملائه ومنحهم تجارب استثنائية تمكنهم من الحصول والاستمتاع بالعديد من حلول التمويل المتنوعة بأكثر الطرق أمانا وسهولة وراحة.



وقد تميز بنك بوبيان بتقديم مجموعة مميزة من خدمات التمويل المقدمة لعملائه والتي تشمل العديد من القطاعات مثل التمويل الإسكاني، وتمويل السيارات وتمويل الرعاية الصحية بجانب تمويل خدمات التعليم.



ويلتزم بنك بوبيان بالتطوير المستمر انطلاقا من شعاره الذي اطلقه قبل سنوات «نعمل بإتقان» لتقديم أعلى مستويات الخدمة بمزايا تنافسية ومرنة خاصة بتمويل السيارات، أكبر قطاعات التمويل في الكويت وأسرعها نموا، بطريقة سهلة وسريعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وتمتاز حلول تمويل السيارات لدى بنك بوبيان بسلاستها وملائمتها لمختلف شرائح العملاء، من خلال تقديم باقة تمويلية متنوعة من أفضل التسهيلات التنافسية، وذلك إيمانا بضرورة مواكبة ما يشهده قطاع تمويل السيارات من تطورات تنعكس إيجابيا على رضا عملائه مما يجعل «بوبيان» الخيار الأفضل في عالم تمويل السيارات في الكويت.



تمويل السيارات بمزايا حصرية



من خلال حلول بوبيان التمويلية، يوفر البنك لعملائه باقة من أفضل العروض بما يناسب احتياجات العميل لشراء سيارات جديدة والاستمتاع بالعديد من المزايا الحصرية مع أكبر وكالات السيارات.



وقد نجح بوبيان في إثبات قوة عروضه التمويلية في أكثر أهم 10 وكالات للسيارات، تضم مجموعة مميزة من الموظفين ذوي خبرة وكفاءة تمنحهم القدرة على تقديم المشورة التي يحتاج إليها العميل، خاصة فيما يتعلق بفترة التمويل المناسبة أو الاختيار من ضمن الباقات والمزايا المختلفة التي يقدمها البنك.



كذلك تميزت خدمة «تمويل السيارات» لبوبيان بمزايا حصرية أبرزها أن شرط تحويل الراتب للحصول على التمويل أصبح غير مطلوبا، كذلك يبدأ مبلغ التمويل من 1000 دينار ويصل إلى 25 ألف دينار دون اشتراط دفع دفعة أولى، على أن تمتد فترة التمويل من 12 شهرا إلى 60 شهرا مع إمكانية تأجيل دفع القسط الأول لفترة تصل إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى تأمين مجاني على إجمالي قيمة التمويل.



وقد عمل بوبيان على تعزيز منتج «تمويل السيارات» بهذه المزايا التنافسية لتوفير تجربة استثنائية تمنح عملاءه مميزات تحقق طموحاتهم، وتلبي احتياجاتهم، ضمن مساعيه المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات لكل الشرائح بما يسهم في المحافظة على قاعدة العملاء الواسعة، وكذلك استقطاب عملاء جدد ليعزز إسهاماته في دعم سوق السيارات.



مرابحة السيارات في الولايات المتحدة



من أبرز ما انفرد بنك بوبيان في تقديمه مؤخرا ضمن حلول التمويل والتسهيلات المصرفية خدمة «مرابحة السيارات في الولايات المتحدة الأميركية»، والتي تم تصميمها خصيصا لغرض تسهيل تقديم طلب للحصول على تمويل يتيح شراء واقتناء السيارات المناسبة سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك بشروط ومزايا تمويلية مناسبة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



كما تلبي هذه الخدمة متطلبات العديد من شرائح العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين والطلبة الدارسين هناك لتغطي جميع الولايات المتحدة الأميركية، بتمويل يصل إلى 25 ألف دينار دون اشتراط تحويل الراتب، مع تأمين مجاني للدين على إجمالي قيمة التمويل، وفترة سداد لغاية 60 شهرا، كذلك تسهل الخدمة على العميل شراء سيارة وتسلمها في الخارج والسداد بالأقساط في الكويت بأيسر الشروط وفق ضوابط التمويل الاستهلاكي والشروط الائتمانية.



الريادة في فهم احتياجات العملاء



ويمكن القول بأنه مع باقة حلول بوبيان التمويلية لمختلف شرائح العملاء استطاع وبخطوات مدروسة فهم احتياجات عملائه والاهتمام بأدق تفاصيل احتياجاتهم ومتطلباتهم ليشعر عميل «بوبيان» بتميزه وانتمائه إلى بيئة من الخدمات الاستثنائية تؤكد استحقاق البنك الحصول على جائزة (أفضل بنك في خدمة عملاء) على مستوى البنوك الإسلامية لمدة 13 سنة متتالية وعلى مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت لمدة 6 سنوات من مؤسسة سيرفس هيرو المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء.



وقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات والتطورات في مجال المنتجات والخدمات المصرفية لاسيما حلول التمويل الرقمية والتي يسعى بوبيان من خلالها في جعل حياة العملاء أكثر سهولة وراحة تجعلهم مساوين تماما لعملاء البنوك العالمية في الدول المتقدمة لتحدث نقلة نوعية في قطاع التمويل الإسلامي خاصة وعالم المصرفية الإسلامية عامة.



الأفضل عالمياً



وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية قد توجت بنك بوبيان بعدة جوائز مرموقة على المستوى العالمي والمحلي للعام 2023 تقديرا لدوره البارز وإسهاماته في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث تمكن البنك من الحصول على جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية» في العالم بالإضافة إلى «جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت».



وجاءت الجوائز لتعكس ريادة بوبيان في توفير وتطوير خدمات ومنتجات قائمة على الإبداع والابتكار لتتماشى مع متطلبات وتوجهات العملاء، وتعكس نجاحه في تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشراته المالية وحصصه السوقية والأداء المميز ونجاح رؤيته الهادفة إلى تنمية قاعدة عملائه، بالإضافة إلى دوره الاجتماعي البارز في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية واستمرار خططه للتنمية المستدامة الساعية لخدمة المجتمع.



وجاء ذلك في أعقاب انفراد البنك بمجموعة من الحلول المصرفية المميزة المقدمة إلى شريحة كبيرة من عملائه تتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف نواحي الحياة لتحقيق المزيد من النمو الرقمي المستدام بما يعزز تغيير المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية بجانب الحفاظ على ثقة عملائه في أعلى المستويات.



إن حصول بوبيان على جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية في العالم» يأتي ليعزز تمكنه من أن تشكيل تجربة مصرفية استثنائية لعملائه من خلال خطوات استباقية ليؤكد أنه الأقرب إليهم محققا بذلك صدارته كأكبر مؤسسة منتجة للحلول المصرفية المميزة المطروحة في سوق العمل والتي حملت عبارة «لأول مرة في الكويت» ليكون مواكبا لتطلعات واحتياجات عملائه في مختلف نواحي حياتهم اليومية مما يحقق لهم المزيد من السهولة والراحة واختصار الوقت.



ولا يعتبر نجاح هذه الحلول والخدمات وليدا للصدفة، بل هو نتاج لدراسات عديدة تقوم بها إدارات البنك المختصة بمتابعة مستمرة لعملائنا والتعرف على مختلف وجهات نظرهم سواء من خلال اللقاءات المباشرة المستمرة أو من خلال وسائل التواصل المختلفة للتعرف على آراء العملاء.



أما جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» التي فاز بها بوبيان للعام التاسع على التوالي ترسخ هدف بوبيان في الارتقاء بمستوى خدماته المصرفية، لاسيما الرقمية ليواكب مستقبل أكثر إبداعا وتميزا، حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي كذلك الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء ليؤكد مكانة البنك الرائدة كبنك رقمي إسلامي رائد محليا وإقليميا عالميا في صناعة التمويل الإسلامي من خلال الأداء المميز المستند على استراتيجيات ممنهجة.



وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس قد أوضحت أسباب منحها الجائزة للبنك، حيث تمكن وخلال السنوات الأخيرة من تحقيق قفزات في معدلات نمو مؤشراته المالية، لاسيما الحصص السوقية في واحد من أكثر أسواق المنطقة منافسة.



عروض تأجير حصرية لبوبيان من «أوتوماك»

ويعد العرض المقدم من بنك بوبيان بالتعاون مع «أوتوماك» قد تم تصميمه لتمكين عملاء بوبيان وغيرهم بتأجير أي سيارة بأسعار ومزايا حصرية تنافسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لفترة تصل إلى سنة (14 شهرا) أو سنتين (26 شهرا) حسب رغبة العميل.



كما تستكمل الباقة عروضها الاستثنائية على موديلات مختارة من السيارات لتشمل توفير تأمين شامل مع توفير سيارة بديلة، خدمة تسليم وتسلم السيارة من المنزل، بالإضافة إلى توفير خدمة المساعدة على الطريق والمتاحة 7/24.



يأتي هذا ضمن «خدمة العملاء» التي يضعها البنك في مقدمة أولوياته لتفرض عليه الكثير من التحديات فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تناسب عملاء بوبيان وترضي طموحاتهم لاسيما في ظل تغير الكثير من نواحي الحياة اليومية التي باتت تعتمد على السرعة والسهولة بشكل أكبر.

Go Green لتمويل السيارات الكهربائية

بالتعاون مع كبرى وكالات السيارات الكهربائية، وفر بنك بوبيان لعملائه مبادرة Go Green لتكون الأولى من نوعها بين المؤسسات على مستوى الكويت التي تمكن العملاء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بأفضل عروض التمويل التنافسية. ويأتي عرض Go Green ليؤكد أن منتجات وحلول بوبيان التمويلية تركز على مبدأ الابتكار والإبداع كونه منتجا لا يقتصر فقط على التمويل الشخصي بل يسلط الضوء على دور البنك البارز في المسؤولية الاجتماعية، وهو ما تهدف إليه المبادرة للتشجيع على استبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي من شأنها الحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ. ومن خلال Go Green يمكن لعملاء بوبيان الآن اقتناء السيارات الكهربائية من كبرى الوكالات مثل BNK المعروفة للسيارات الكهربائية Polestar 2 وMercedes-Benz وMaserati بالإضافة إلى Audi بمجموعة مميزة من الخصومات الحصرية ومعدل ربح تنافسي، بتمويل يصل إلى 25 ألف دينار لمدة 5 سنوات ودون اشتراط تحويل الراتب.