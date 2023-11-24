أكدت الفنانة شيرين أنها ترفض الخضوع لأي عملية تجميل، مشيرة إلى أنها لا تخفي سنها أبدا لأن الجمهور لا يمكن خداعه، وقالت: «أنا مهما عملت عشان أبقى حلوة أو أجمل في نفسي، مش ممكن أبدا هيوصل أي بشر أنه يكون أحسن من خلق ربنا، ممكن أجي أكبر خدودي شوية يقفلوا على عينيا، ممكن أجي أشد وشي حواجبي تترفع يبقى شكلي شيطاني، الخطوط في الوش دي العمر والسنين، كل واحد بيبقى عنده قناعة، أنا قناعتي بعيدة عن الموضوع ده».



وتطرقت شيرين، خلال لقائها مع برنامج «قعدة ستات» عبر مجموعة قنوات «ألفا»، الى فكرة كشفها عن عمرها الحقيقي في أي لقاء لها بالقول: «أنا مش هفضل شكلي زي زمان، ناس بتعتب عليا إن بقول سني الحقيقي، وليه أكدب؟ عشان إيه؟ أنا راضية جدا».



يذكر أن شيرين شاركت في رمضان الماضي في ثلاثة مسلسلات، هي: «تغيير جو» مع منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، وآية أبي حيدر، وهو سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف، ومسلسل «سوق الكانتو» مع أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبدالعزيز مخيون، مها نصار ومحمود البزاوي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ومسلسل «الحاج إكسلانس» مع محمد سعد، جيهان خليل، ابرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبدالفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، وويزو، وهو من تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج أبرام نشأت.