منذ تأسيسها في العام 2003 ومجموعة «شونيز» مستمرة في توسيع وتنويع أعمالها في الكويت ومنطقة الخليج العربي، لتشمل اليوم إلى جانب تجارة السيارات، الشاحنات والآليات الثقيلة والرافعات بأنواعها، وشحن السيارات إلى كافة دول الخليج العربي، وتأجير السيارات للأفراد والوزارات، إلى جانب شركة متخصصة بالمعدات البحرية، وشركة خاصة بالمقاولات النفط والغاز، «الأنباء» التقت عبدالله وائل التلي المدير التنفيذي وعبدالله ميشيل التلي مدير التطوير والتسويق في المجموعة، حيث أطلعانا على أعمال شونيز جروب وخططها المستقبلية والتوسعية، وكيف أثبتت نفسها باعتبارها وكالة مرموقة، متخصصة في مجموعة واسعة من المركبات والمعدات الصغيرة والثقيلة داخل وخارج الكويت، موضحين التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية، بناء على تراثها الغني بالتميز، فإلى التفاصيل:



لنتحدث قليلا عن بدايات شركة شونيز؟



٭ بداية الرحلة كانت مع تجارة السيارات على مستوى الكويت ودول الجوار والعالم من خلال شبكة من العلاقات التجارية، إلى جانب بيع الشاحنات والآليات والمعدات الثقيلة، ومع مرور الوقت قمنا بتنظيم تلك الأعمال عن طريق تأسيس عدة شركات متخصصة كل في مجالها لتكون تحت مظلة شونيز جروب. وقد تم رفد هذه الشركات بالأفراد المؤهلين والمدربين، علاوة على تجهيزها بأحدث المعدات، وأصبحت ذات سمعة تجارية على المستوى الإقليمي والعالمي.



نحن اليوم في مقر شركة «شونيز انترناشيونال» ما طبيعة عمل هذه الشركة؟



٭ أسسنا شركة «شونيز انترناشيونال» لتكون متخصصة في بيع السيارات الفاخرة والفارهة والحصرية، والتي تستهدف شريحة العملاء الباحثين عن التميز، حيث نقوم بتوفير السيارات الجديدة والمستعملة المعتمدة والمضمونة بالتعاون مع مجموعة من وكالات السيارات الفاخرة في الكويت.



ولخدمة كافة شرائح العملاء قمنا بتأسيس شركة Altali Cars والمتخصصة في بيع كافة أنواع وفئات السيارات المستعملة، والتي تخضع لفحوصات شاملة ويتم إعادة تجهيزها على أعلى مستوى لتغدو خيارا ممتازا للعملاء الباحثين عن السيارات المضمونة وبأسعار مناسبة.



وللراغبين باستئجار السيارات قمنا بتأسيس شركة شونيز بلاس المتخصصة بتأجير السيارات للأفراد عن طريق توفير مجموعة متنوعة من فئات السيارات المناسبة للاستخدام القصير أو المتوسط الأمد. كذلك فإنه وعن طريق فرعنا بمدينة دبي (OTO Car Rental)، يستطيع أي عميل بدولة الكويت القيام بحجز سيارته واستلامها بالمكان المرغوب به بمدينة دبي، وتتم عملية الحجز والدفع بسهولة ويسر.



علاوة على ذلك توفر الشركة أسطولا متكاملا يضم مختلف أنواع السيارات للتأجير الطويل الأمد، ولدينا عقود مع بعض الوزارات والجهات الحكومية والشركات، حيث تلبي مختلف احتياجات ومتطلبات تلك الجهات.



السيارة المائية



كانت لكم مشاركة مميزة في معرض الكويت الدولي، حيث كشفتم عن السيارة المائية لأول مرة في الكويت.. حدثنا عن هذا الأمر؟



٭ شركة شونيز مارين هي أحدث الشركات التي انضمت إلى مظلة شونيز جروب، خلال مشاركتنا في هذا المعرض تم الكشف عن السيارة المائية والتي تم تصميمها بدقة وابتكار، لتقدم تجربة مثيرة ومبهجة على الماء مع إعطاء الأولوية لأقصى درجات السلامة لركابها، هيكل السيارة الخارجي مصنوع في تركيا، أما المحرك فيعود اختياره للعميل لتقوم ورشتنا المتخصصة بتركيبه على السيارة، حيث نوفر مجموعة من محركات ياماها الداخلية بسعات 1.1 ليتر و1.8 ليتر و1.8 ليتر مزود بسوبر تشارج.



ماذا عن مراكز الصيانة التابعة للمجموعة؟



٭ لدينا مركز صيانة ضخم على مساحة شاسعة في منطقة أمغرة متخصص بكافة أعمال الصيانة والحدادة، إلى جانب الخدمة المتنقلة للصيانة السريعة في أي موقع بواسطة الفانات المجهزة لهذه الغاية.



هل تقومون بتوفير خدمة شحن السيارات داخل دول الخليج؟



٭ عن طريق شركة شونيز للشحن يستطيع العميل اليوم شحن سيارته أو آلياته الثقيلة بكل أمان إلى أي من دول الخليج العربي، إلى جانب الأردن ولبنان.

شاحنات رينو قريباً في الكويت

ما هي مشاريع شونيز جروب القادمة؟

٭ نقوم حاليا بالتجهيز لاستقبال علامة تجارية جديدة وهي شاحنات رينو والتي تشمل الشاحنات الثقيلة، اختيارنا لتمثيل هذه العلامة أتى من شهرة شاحنات رينو لما تتمتع به من قوة ومتانة، لذلك قررنا إعادة احياء هذه العلامة التجارية في دولة الكويت، وتمتلك الشركة البنى الأساسية والخبرات الواسعة وشبكة من العلاقات التي تمكنها من تسويق هذه العلامة بالشكل الأمثل.

إلى جانب شاحنات رينو، قمنا مؤخرا بتمثيل علامة CAMC الصينية المتخصصة بالشاحنات الثقيلة.

وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم رفع الستار عن علامة سيارات تجارية جديدة من الصين، حيث سنقوم بتمثيلها كوكيل معتمد بدولة الكويت.

مشاريع النفط والغاز



حدثنا عن شركة شونيز الهندسية؟



٭ تأسيس شونيز الهندسية أتى لتقديم خدمات المقاولات في مشاريع النفط والغاز، لدينا آلياتنا ومعداتنا وأسطول ضخم مؤهل للمضي قدما بهذه المشاريع، لكننا كشركة جديدة حديثة العهد لا بد لنا من الدخول في عقود تنفيذ مشاريع من خلال شركات معتمدة ومؤهلة من قبل مؤسسات القطاع النفطي في الكويت لكي ننال تدريجيا الاعتماد ونصبح شركة مؤهلة بدورنا للدخول في مشاريع كاملة في المستقبل، مع العلم ان شركتنا تقوم بتنفيذ المقاولات والأعمال المسندة لنا بشكل كامل وعلى أتم وجه.



علامات تجارية تحت مظلة شونيز جروب

عن العلامات التجارية التي تندرج تحت مظلة المجموعة، قال عبدالله التلي ان شونيز جروب اختارت مجموعة مميزة ومتنوعة توفر كافة متطلبات المشاريع الإنشائية والعقارية والزراعية والطرقية، وهي على سبيل المثال:



- Sinoboom: علامة متخصصة في حلول تنظيف الزجاج الخارجي للمباني العملاقة.



- Maxbull: وهي متخصصة في آليات المشاريع الطرقية والبنى التحتية والرافعات الشوكية.



- Dieci: علامة إيطالية متخصصة في آليات البناء والزراعة.



- Langfang Rongtong: شركة متخصصة في المعدات الثقيلة لبناء خطوط أنابيب النفط والغاز.



- Paksan: علامة تركية متخصصة بحلول المناولة من رافعات ومعدات تصلح للتركيب على أي من الشاحنات.



- Xuanhua: علامة تجارية رائدة في تصنيع الجرافات المجنزرة في الصين.



- Salubris Waste Management: علامة تجارية رومانية متخصصة بحلول إدارة النفايات ومعالجتها.



- Huaya: شركة صينية متخصصة في الجرافات والرافعات الشوكية.



- Fossil Energy: شركة كندية متخصصة بحفارات الآبار النفطية والغازية والأنابيب.



- CAMC: علامة صينية متخصصة في تصنيع أفضل الشاحنات الثقيلة.



- Jet Car: سيارة مائية رياضية، صناعة تركية.



وختاما.. فإن الشركة تقوم بتنفيذ خططها القائمة على التوسع في تقديم المنتجات والخدمات المختلفة بما يتناسب مع النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الكويت وبالتزامن مع طرح المشاريع الرئيسية بمختلف القطاعات الحيوية.