انطلاقا من الحرص على مد جسور التعاون مع ممثلي الجمعيات الطلابية، وتعريفهم بميثاق تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية، أصدرت جامعة الكويت ممثلة في عمادة شؤون الطلبة (القسم النقابي)، بالتنسيق مع ممثلي الجمعيات الطلابية ميثاقا للحفاظ على الوحدة الوطنية مخاطبة به الجمعيات العلمية والأندية المهنية في جميع كليات جامعة الكويت، في مبنى الإدارة الجامعية - (قاعة إدارة العلاقات العامة والاعلام)، بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.مشاري الحربي، وأمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان، ورئيس القسم النقابي في عمادة شؤون الطلبة عبدالله المطيري، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي.



‎في البداية، شدد مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.مشاري الحربي على ضرورة التمسك بنص المادة الثالثة من لائحة النظام الجامعي الطلابي من خلال ميثاق أصدرته عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت للحفاظ على الوحدة الوطنية، والتي تحظر على الطالب القيام بأي وسيلة من وسائل التعبير بشكل يؤدي إلى كراهية أو ازدراء أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، الأمر الذي يستلزم من الجميع التعاون بشكل مثمر للقضاء على أية ظاهرة دخيلة من ظواهر الإساءة للوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن جامعة الكويت لها دور رائد ولأكثر من ستين عاما في دعم العمل النقابي الطلابي، من خلال فتح باب التعاون المثمر أمام الجميع للمشاركة الفعالة والبناءة من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات الطلابية.



‎وفي السياق ذاته، افاد أ.د.مشاري الحربي بأن الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت والتوجهات العامة ترتكز على أربع نقاط هامة ألا وهي الجودة والابتكار والاستدامة بالإضافة إلى التواجد المتميز، الأمر الذي بدوره يؤهل طالب خريج منافس لديه من القدرات التحصيلية والثقافة العامة ما تساعده في الانخراط في المجتمع، منوها إلى أن أصول العمل النقابي وأصول التواصل مع المجتمع لا يأتي إلا بتعزيز مفهوم الثقافة العامة وأصول بناء الإنسان، مضيفا «أن الثقافة لا يمكنها أن تأتي إلا بالاطلاع والقراءة والتواصل والتواجد مع فئات عديدة في المجتمع، مع وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، موجها الشكر والامتنان الى عمادة شؤون الطلبة والإدارة الجامعية ودورها الرائد في تذليل كافة العقبات أمام الطلبة مع تقديم الخدمات التي من شأنها رفع التحصيل العلمي للطالب بالاهتمام بكافة الجوانب النفسية والثقافية والأكاديمية.



‎وفي الجانب نفسه، أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري أنه بتوجيهات من مدير الجامعة فإن الجامعة تسعى إلى تعزيز التمثيل الحقيقي للهوية الطلابية الجامعية والقيم الوطنية المحلية من خلال ترسيخ مفهوم التباين والاختلاف باعتباره أساس القوة، لافتا إلى أنه لا مجال للخلاف بين القوائم الطلابية، أي أن التنوع هو مصدر القوة والذي يعكس صورة الطالب الجامعي في مفهومه لمبدأ الديموقراطية، مشددا على ضرورة التخلص من أي ممارسات أو مظاهر نابعة من جانب سلبي تسيء إلى تراث وتاريخ جامعة الكويت مع ضرورة نبذ كل معاني الفئوية والطائفية واستبدالها بمعاني التغيير والعمل الجاد والتنافس الشريف للحفاظ على هوية جامعة الكويت، مع ضرورة التنوع في إشراك مختلف المكونات الاجتماعية بالمجتمع الكويتي.



بدوره، أصدر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت أ.د.جاسم الحمدان ميثاقا خاصا للحفاظ على الوحدة الوطنية، عن طريق توجيه هذا الميثاق إلى عمداء الكليات لإبلاغ الجمعيات العلمية والأندية المهنية، بضرورة الالتزام، مؤكدا أن العمل النقابي لابد أن يكون قائما على المنافسة الشريفة بين القوائم الطلابية من خلال احترام جميع المكونات الاجتماعية للمجتمع الكويتي، لافتا إلى أن العمادة تعمل وبشكل جاد في محاربة أية ظاهرة دخيلة على المجتمع وفقا للوائح النظام الطلابي الجامعي، مضيافا» تعد عمادة شؤون الطلبة من الركائز الأساسية التي تساهم في بناء شخصية الطالب وذلك من خلال تسخير جميع الجهود والإمكانيات لضمان تحسين أداء الطلبة في العملية الانتخابية من خلال التنوع في إشراك مختلف المكونات الاجتماعية في المجتمع في مختلف أنشطة الجمعيات والروابط العلمية.



‎