عاطف رمضان



قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي انه تم تسليم موقع أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية لمقاول الأعمال بمشروع جنوب سعد العبدالله، مشيرا الى انه بذلك يكون قد تم البدء بمباشرة تنفيذ الأعمال رسميا حسب الجدول الزمني لدى المؤسسة.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن أعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية ضمن عقد المناقصة التي أبرمتها المؤسسة مؤخرا مع شركة جيزهوبا جروب الصينية وهو خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار، وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني.



ولفتت المصادر الى أن العقد سيتم تنفيذه وفق جدول زمني معد من قبل مختصين في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد حددت مدة تنفيذه بـ 1460 يوما (4 سنوات) وبلغت القيمة المالية له 345.230 مليون دينار.



وسينفذ على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلومترا من غرب الكويت، ويتكون من 10 بنود للأعمال الرئيسية تبدأ بإزالة المعوقات القائمة داخل المشروع وبعدها مباشرة تنفيذ طبقات الأسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق وطرق المنطقة الاستثمارية (4I و6I) في المشروع.



ويشمل العقد بنودا خاصة في تنفيذ أعمال شبكات خدمات البنية التحتية (شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه قليلة الملوحة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية للطرق الرئيسية وطرق المنطقة الاستثمارية 4I و6I في المشروع).



ويحتوي العقد على تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وإنارة الطرق والكيبلات الكهربائية (KV132، KV400) وأعمال إشارات الوميض وكاميرات المراقبة والمطبات الصناعية للمناطق المحددة بالطرق الرئيسية، إضافة الى تنفيذ أعمال الحزام الشجري وتنفيذ أعمال خزان للمياه المعالجة وخزانين لمياه الأمطار.