وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، جاء كما يلي: نمى إلى علمي إدراج مناقصة تخص تذاكر سفر الوافدين المبعدين عن البلاد، وعن تحمل الوزارة تلك الرسوم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما إجمالي تكلفة مناقصة تذاكر سفر الوافدين المبعدين عن البلاد؟



2- عدد المبعدين سنويا من الكويت.



3- ما خطة الوزارة لرفع عبء تكلفة تذاكر سفر المبعدين عن البلاد عن ميزانية الوزارة؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، جاء كما يلي:



نمى إلى علمي إقامة إدارة دار الآثار الإسلامية فعاليات وحفلات يستدعى لإحيائها مغنون من دول العالم المختلفة والفرق الموسيقية، والقيام بأنشطة على نحو لا يخدم الترويج للآثار الإسلامية ولا يتفق مع القيم والمبادئ الإسلامية التي أنشئت من أجلها الدار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة إقامة إدارة دار الآثار الإسلامية حفلات موسيقية؟ إذا كانت الإجابة بصحته فهل هذه الحفلات ضمن الأهداف التي من أجلها أنشئت دار الآثار الإسلامية؟



2- الفعاليات التي أقامتها الدار حتى تاريخ إجابة هذا السؤال مع بيان موضوع تلك الفعاليات وهل تخدم أو تروج للمبادئ الإسلامية والمفاهيم التي من أجلها تأسست الدار؟



3- صورة ضوئية من العقود المبرمة بين الدار والجهات الأجنبية والداخلية لإقامة الفعاليات والحفلات خلال السنوات الخمس الأخيرة.



4- ما رسالة أو رؤية دار الآثار الإسلامية التي من أجلها تأسست؟ مع تزويدي بخطة عمل الدار في إطار تحقيق الأهداف التي تخدم هدف إنشائها. ووجه العبيد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي:



أصدرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عددا من قرارات التكليف في الوظائف الإشرافية في كليات ومعاهد الهيئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرارات التكليف والانتداب الخاصة بالوظائف الإشرافية لدى كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



2- هل أصدر أحد المكلفين بالقرارات المذكورة أعلاه قرارات تتعلق بتشكيل لجان مثل لجان التعيينات او الترقيات أو البعثات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات، مع بيان مدى شرعية قيام المكلف بمثل هذه الوظائف الإشرافية بإصدار تلك القرارات من الناحية القانونية.



3- لماذا لم تشغل هذه الوظائف بالتعيين؟ وما معايير المفاضلة لشغل هذه الوظائف؟