وجه أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته: تعتبر «الإدارة العامة للجمارك» الجهة المسؤولة عن القيام بجميع الأعمال ذات الصلة بالشؤون الجمركية، كما أنها تعتبر خط الدفاع الأول لحماية أمن البلاد من دخول المواد الممنوعة إليها،



إلا ان الكثير من المواطنين والمقيمين يشتكون من تلف ممتلكاتهم أو فقدان بعضها جراء التفتيش الجمركي، خاصة ذات القيمة المادية منها، باستخدام سكين أو مشرط.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



ـ ما الآلية التي تتبعها «الإدارة العامة للجمارك» في تفتيش مقتنيات الأفراد والمحافظة على سلامتها؟



ـ هل لدى الإدارة طرق جديدة لتفتيش المقتنيات عبر أجهزة متطورة دون الحاجة إلى استخراج المقتنيات أو تفتيشها ذاتيا؟