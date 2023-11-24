قرر رجل الأعمال الأميركي «إيلون ماسك» إعادة إظهار عناوين روابط الأخبار ضمن منشورات منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، بعد قرار إزالتها الشهر الماضي لتحسين الشكل الجمالي للمنصة.



وقال «ماسك» في منشور عبر صفحته الشخصية، إنه سيتم عرض العناوين في الجزء الأعلى من الصورة المصاحبة للرابط بداية من التحديث القادم للمنصة.



وأوضح أن العناوين ستظهر فوق الصورة المصاحبة للمقال أو الخبر، وليس أسفلها كما كان في السابق، مؤكدا أهمية الحفاظ على المساحة التي تشغلها العناوين من الشاشة.



وأعلن «ماسك» أوائل الشهر الماضي، حذف عناوين المقالات المنشورة على منصته، بهدف تحسين مظهرها الجمالي، بالإضافة إلى أنه لا يحب نشر الروابط على «إكس» لأنها توجه المستخدمين إلى خارج المنصة، كما أن خوارزميات ترتيب المحتوى تعمل على خفض أولوية إظهار المنشورات التي تحتوي على روابط.