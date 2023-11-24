سجلت أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم «باينانس» خروج أموال بأكثر من مليار دولار خلال 24 ساعة، وذلك في أعقاب تنحي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة تشانغبينغ جاو عن منصبه وإقراره بالذنب في اتهامات بغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية.



وتعد التدفقات الخارجة قريبة للغاية مما سجلته المنصة سابقا، عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية الأميركية BINANCE ومؤسسها بارتكاب 13 انتهاكا للقوانين قبل عدة أشهر. ووفقا لبيانات شركة الأبحاث blockchain Nansen، لايزال هناك أكثر من 65 مليار دولار من الأصول على منصة BINANCE. وشملت قائمة الاتهامات التي وجهت لمؤسس المنصة، بحسب «كوين ديسك»: عرض أوراق مالية غير مسجلة أمام المستثمرين في شكل عملات مشفرة، وتقديم خدمة الـ Staking، والسماح لأشخاص أميركيين، بمعنى مواطنين أميركيين أو أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة، بالتداول على منصتها، ودمج مليارات الدولارات في أموال العملاء سرا وإرسالها إلى شركة منفصلة يسيطر عليها C.Z، وتضليل الجهات التنظيمية والمستثمرين بشأن مدى كفاءة أنظمتها لتتبع ومراقبة التلاعب في التداولات، وهي التهم التي تمثل جميعها انتهاكا لقوانين الأوراق المالية.