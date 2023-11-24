يسعى برشلونة لتفادي المفاجآت عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو غدا (السبت) ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويعاني «البارسا»، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، من عدة غيابات مؤثرة، يأتي في مقدمتها نجمه الشاب غافي، الذي أصيب خلال مشاركته مؤخرا مع المنتخب الإسباني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).



وأعلن برشلونة في بيان تعرض غافي (19 عاما) لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى بالإضافة لإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي، ليبتعد عن الفريق الكاتالوني لنهاية الموسم الجاري على ما يبدو.



كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن مع «البارسا» في اللقاء، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المنصرمة، بسبب إصابة في منطقة الظهر، وعاد لمدينة برشلونة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وخوض برنامجه العلاجي والتأهيلي.



وبينما يستمر غياب سيرجي روبيرتو عن الفريق للإصابة أيضا، فإن تشافي ربما يضطر لإبقاء البرازيلي رافينيا والأوروغوياني رونالد أراوخو على مقاعد البدلاء، بعد عودتهما المتأخرة للفريق عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبيهما في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ولن تكون مهمة برشلونة سهلة في اجتياز عقبة فايكانو، صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، الذي يسعى لإعادة البسمة إلى جماهيره الغاضبة بسبب نتائجه المهتزة في المسابقة، حيث حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثمانية الأخيرة.



ويخوض أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، مواجهة أسهل نسبيا مع ضيفه ريال مايوركا، الذي يحتل المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 9 نقاط.



وتفتتح مباريات المرحلة اليوم (الجمعة) بلقاء ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه غرناطة، بينما يلعب فالنسيا مع سلتا فيغو، وخيتافي مع ألميريا غدا.