وجّه النائب حمد المدلج سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي: لما كانت شركة الخطوط الجوية الكويتية هي الناقل الوطني الرسمي للكويت وتعد واجهتها أمام العالم، وحرصا على دفع عجلة التطوير ومحاربة الممارسات المشبوهة والنابعة عن دوافع ومصالح شخصية، وحرصا كذلك على الشفافية وتطبيق أساسيات وقواعد الحوكمة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل طبقت قواعد الحوكمة بالشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان ما إذا سبق للشركة مخالفة تلك القواعد بقيام أي من أعضاء مجلس الإدارة الحالي بأي أعمال تنفيذية تعد تدخلا في الإدارة التنفيذية أو حضور لجان تنفيذية أو خلافه بما يخالف قواعد الحوكمة.



2 - ما سبب عدم الإعلان عن وظيفة الرئيس التنفيذي ومساعديه للشركة حتى حينه؟ مع تزويدي بالمخاطبات والمكاتبات المبينة لتلك الأسباب.



3 - ما المؤهلات العلمية للمكلفين بشغل وظائف الرئيس التنفيذي ومساعديه حاليا؟ مع تزويدي بسيرهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والعملية. 4 - ما صحة ما ورد على لسان رئيس مجلس الإدارة بتصريح صحافي بأن الشركة بصدد شراء 5 طائرات شحن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالدراسات الفنية الخاصة بذلك واسم وصفة معديها ومؤهلاتهم، كذلك تزويدي بالإجراءات المفترض القيام بها في حال رغبة الشركة في شراء طائرات، وهل اتبعت وفق ما يخص شراء الطائرات المذكورة؟ 5 - ما الميزانية المرصودة لشراء الطائرات الخمس وفقا للمبين بالنقطة السابقة؟ وكيف ستمول؟ وهل أجريت دراسات فنية خاصة بعملية التمويل؟ يرجى تزويدي بتلك الدراسات -إن وجدت-. 6 - ما الجهات الرقابية المفترض مخاطبتها وعرض موضوع شراء الطائرات الخمس عليها وفقا لتصريح رئيس مجلس الإدارة آنف الذكر؟ وهل أخذت موافقة تلك الجهات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتلك المخاطبات والموافقات.



7 - هل يعد رأي دائرة الهندسة أساسيا بصفقة شراء الطائرات المذكورة؟ وما مدى ملاءمتها فنيا؟ وما أسباب عزل مدير دائرة الهندسة السابق؟ وما مؤهلات المكلف بالقيام بعمله حاليا؟ مع تزويدي بمؤهلات المدير المعزول والمكلف الحالي بدلا عنه.



8 - ما المتطلبات العلمية والعملية لشغل منصب مدير إدارة الهندسة وفقا للوائح والنظم المحلية والدولية؟ وهل يقع ضمن متطلبات شغل تلك الوظيفة أخذ موافقات سلطات الطيران المحلية والدولية؟ وهل أعلن عن ذلك المنصب؟ مع تزويدي بما يدل على جميع ما سبق. 9 - ما المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظائف مديري الدوائر؟ وما إجراءات اختيارهم؟ وهل قابلت لجنة الترشيحات أيا من المرشحين؟ وما أسس المفاضلة بين المتقدمين؟ مع تزويدي بصور ضوئية من محاضر لجنة الترشيحات لآخر 3 أشهر والخاصة بتسكين تلك الوظائف. 10 - هل أعيد تشكيل الدوائر أخيرا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان ما إذا أعدت دراسة لهذا الغرض للعرض على مجلس الإدارة، وكذلك بيان من أعدها، مع تزويدي بصورة ضوئية منها. 11 - لمن تتبع لجنة الأسطول الأميري إداريا؟ وهل لرئيس مجلس الإدارة أي دور في أعمال اللجنة؟ وهل سبق له التدخل في أي من أعمال اللجنة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان مدى ملاءمة ذلك قواعد تطبيق الحوكمة وتزويدي بالقرارات واللوائح والتعاميم الخاصة بتنظيم عمل اللجنة. 12 - هل سبق لأي من أعضاء مجلس الإدارة التقدم لوظيفة سابقا في الشركة ورفض تعيينه بناء على عدم كفاءته؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بطلب التقدم الخاص بذلك العضو وأسباب رفض تعيينه.



13 - ما أسباب إلغاء مشاركة الشركة في معرض دبي للطيران؟ وما قيمة المبالغ التي تكبدتها الشركة بناء على عدم المشاركة؟ ومن المخول بإصدار قرار إلغاء المشاركة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد المبرم مع الشركة المنظمة لذلك المعرض والقرارات الصادرة بالمشاركة والإلغاء.