ما شروط تعيين القياديين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وما شروط عدم التجديد؟

ما المشاريع التي واجهت عراقيل في تنفيذها حسب ما حصرته مؤسسة الرعاية السكنية؟

كيف اكتشفت واقعة اختلاس وافد مبلغ 15 مليون دينار من أموال العلاج في الخارج؟

ما الجمعيات التعاونية المرخصة من قبل «الشؤون» ومن هم أعضاء مجالس إداراتها؟



وجه النائب شعيب شعبان سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء الاول منهما كما يلي:



بما أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد هي الجهة الأساسية المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الجوانب كافة بما في ذلك نزاهة التعيين في الوظائف الحكومية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما شروط تعيين القياديين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وما شروط عدم التجديد؟



2- هل توجد آلية لتقييم أداء القياديين بالهيئة؟ وما الجهة المعنية بالتقييم؟ وما جوانب التقييم؟



3- ما الآلية المعتمدة في تعيين الوظائف القيادية بالهيئة (الأمين العام والأمناء العامون المساعدون)؟ مع موافاتي بصورة ضوئية عن قرارات التعيين الصادرة خلال عامي 2022/2023 ومدى انطباق دليل السياسات المعتمد على كل قرار صادر في حينه، مع موافقة مجلس الأمناء من عدمه، حيث نصت لائحة الهيئة على وجود شروط للتحقق من كفاءة تعيين القياديين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فما سبب قيام رئيس الهيئة بإلغاء هذا الشرط لمنع التحقق من كفاءة القياديين والتفرد بالقرار؟



4- ما نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة بالمرشحين للوظائف القيادية خلال عامي 2022/2023؟



5- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تاريخ 23/7/2023 مستندات بشأن صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء تعيين أمين عام مساعد لأحد القياديين في الهيئة، لذا يرجى بيان التالي:



أ - ما الإجراءات المتخذة من الهيئة بعد أن علمت أن قرار تعيين القيادي تم إبطاله من أعلى درجات التقاضي؟



ب - هل أعيد تعيين القيادي ذاته المحكوم ضده بذات المنصب بعد صدور الحكم وخلافا لمنطوق الحكم؟



ت - هل سبق لديوان المحاسبة أن طلب استرداد المبالغ المصروفة للقيادي تنفيذا للحكم؟



ث - ما الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟



6- ما سبب تمكين الموظفين غير الكويتيين من الاطلاع على البيانات السرية المتعلقة بجرائم الفساد في مكتب رئيس الهيئة ونائبه والمكتب الفني؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- أسماء المشاريع التي واجهت عراقيل في تنفيذها حسب ما حصرته المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهل تسلم فريق المؤسسة هذه المشاريع من المقاول بعد إنجازها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب قبول التسلم.



2- هل وردت أي أوامر تغييرية على عقود المشاريع التي نفذت؟



3- هل طبقت غرامات التأخير على أي من مشاريع المؤسسة منذ عام 2000 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل جرى تسييل أي قيمة من محجوز الضمان لدى مشاريع المؤسسة خلال المدة المذكورة؟



كما وجه شعبان سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



نمى إلى علمي اختلاس وافد مبلغ (15) مليون دينار كويتي من أموال العلاج في الخارج بفواتير وهمية لحجوزات فنادق لمرضى كويتيين مرسلين للعلاج في إحدى الدول الأوروبية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كيفية وتاريخ اكتشاف واقعة الاختلاس المشار إليها أعلاه.



2- تاريخ تقديم البلاغ إلى النيابة العامة في شأن الواقعة المشار إليها أعلاه.



3- منذ متى كان المختلس يختلس من أموال العلاج في الخارج بفواتير وهمية؟



4- ما آلية تسلم المختلس للأموال من وزارة الصحة بناء على الفواتير الوهمية التي يقوم بتسليمها؟ وما آلية التدقيق على تلك الفواتير؟



5- ما أسباب عدم وجود مكتب صحي تابع للكويت في الدولة محل الواقعة المشار إليها أعلاه؟ وما آلية التعامل ومتابعة المرضى الكويتيين في تلك الدولة؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بجمعيات النفع العام، والاتحادات والنقابات والمبرات الخيرية والمجاميع التطوعية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مع تزويدي بكشف يبين أعضاء مجالس إدارتها.



2- جدول يبين من خلاله الجمعيات التعاونية المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن هم أعضاء مجالس إدارتها، مع تحديد المعين منهم من الوزارة.



3- كم يبلغ عدد جمعيات النفع العام؟ مع تزويدي بجدول يبين اسم وموقع كل جمعية وموعد آخر جمعية عمومية انعقدت.



4- كم يبلغ عدد الجمعيات التعاونية؟ مع تزويدي بجدول يبين اسم وموقع كل جمعية وموعد آخر جمعية عمومية انعقدت.



ووجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي د.عادل المانع جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جدول يبين فيه عدد ودول الملاحق الثقافية التابعة للكويت في الخارج.



2- جدول يبين فيه عدد الموظفين في جميع الملاحق الثقافية ومسمياتهم الوظيفية وطريقة شغلهم للوظيفة ورواتبهم والشهادة العلمية والجنسية وسنوات الخبرة قبل شغل الوظيفة في الملحقية وسنوات العمل في الملحقية.



3- ما طريقة شغل الوظائف في الملاحق الثقافية؟ إذا كانت عن طريق الإعلان يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الإعلانات التي نشرت منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.



وقدم شعبان سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي:



استنادا إلى نص المادتين (75) و(82) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على شريحة ذاكرة (flash memory) أو على قرص مدمج (CD) بمشاريع ميزانية ديوان المحاسبة منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- هل حصلت زيادة في اعتماد ميزانية ديوان المحاسبة لكل عام عما سبقه منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى افادتي بالرأي الذي أبداه رئيس الديوان قبل بت مجلس الأمة بهذا الخصوص بحسب نص المادة (75) من قانون إنشاء الديوان.



3 - الملاحظات والمخالفات التي وردت من وزارة المالية على ديوان المحاسبة بعد مراجعة مستندات وحسابات الديوان وفقا لنص المادة (82) من قانون إنشاء الديوان منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال.



4- الملاحظات والمخالفات التي سجلت على ديوان المحاسبة وورودها في تقارير الديوان منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال.