وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي: حرصا منا على الاهتمام بالقطاع النفطي الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية في الدولة، وإيمانا منا بدور الكوادر الوطنية العاملة فيه، وتأكيدا على حرصنا الدائم للحفاظ على كل حقوقهم ومكتسباتهم، فقد نمى إلى علمي وجود بعض القرارات الإدارية غير المنصفة للعاملين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة KIPIC فيما يتعلق بالمفاضلة الخاصة بالترقيات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الآلية المتبعة في المفاضلة الخاصة بالترقيات؟ يرجى بيان الإجراءات المتبعة في ذلك.



2 - هل كانت العوائل الوظيفية معلومة للموظفين في الترقيات السابقة؟



3 - هل جرت المفاضلة على عوائل وظيفية قديمة لم تؤخذ بالحسبان التغيرات الهيكلية في بعض المجموعات؟



4 - هل ترشح موظفون لتقلد مناصب فنية في ظل عملهم وتدرجهم في وظائف غير فنية؟



5 - هل ستسد الشركة الشواغر الوظيفية لرؤساء الفرق الذين قد أبلغوا عن تجاوزات في المال العام والذين صدر في حقهم قرارات تعسفية (إنذارات وتدوير) في ظل وجود لجنة تحقيق شكلها وزير النفط والتي قد تلغي تلك القرارات؟



ووجه الصقعبي سؤالين إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء الاول منهما كما يلي:



عطفا على كتابكم بتاريخ 15/10/2023 والمتضمن رد الهيئة العامة للاستثمار عن بعض استفساراتنا بشأن أعمال شركة المشروعات السياحية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - بيان بالتكاليف الإجمالية لمشروع (WINTER WORLDLAND-KUWAIT) في شتاء 2023-2022.



2 - صورة ضوئية من الاستثناء الممنوح من مجلس الوزراء لشركة المشروعات السياحية للتعاقد المباشر بشأن مشروع (WINTER WORLDLAND- KUWAIT) وغيره من المشروعات.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



استنادا للائحة الداخلية المعدلة للهيئة العامة للاستثمار الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (3) لسنة 2017، وقرار وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (3) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة ترشيح واختيار ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في مجالس إدارة الشركات - بالتعيين أو الانتخاب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من محضر «لجنة ترشيح واختيار مجالس إدارة الشركات» والذي تم فيه ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة المشروعات السياحية.



2 - هل تم استثناء أحد من أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو مجلس الإدارة الجديد لشركة المشروعات السياحية من أي شرط من الشروط المنصوص عليها في القرارين رقمي (3/2017) و(3/2021) المشار إليهما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عضو مجلس الإدارة الذي تم استثناؤه والشرط الذي تم استثناؤه منه.



كما وجه سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي: أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الرسمي في برامج وسائل التواصل الاجتماعي في يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن حاجتها إلى شغل عدد (28) وظيفة لدرجة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي من الجنسين محددة التخصصات المطلوبة والشروط الخاصة للتقديم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما سبب عدم نشر أسماء مجتازي اختبار وزارة الخارجية السابق الذي عقد يوم السبت بتاريخ 18-3-2023؟ يرجى تزويدي بأسماء الناجحين مع بيان ما إذا قبلوا أم لا.



2 - بعد إعلان درجة الاختبار السابق في تاريخ 18-5-2013 أعلنت الوزارة عن أسفها بسبب الرسوب الجماعي وعدم اجتياز الاختبار سوى اثنين من المتقدمين، ثم أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة لدراسة الخلل الفني الذي صاحب الاختبار، لذا يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها والأسباب والنتائج التي توصلوا إليها لتدارك الأخطاء الفنية، والتوصيات الخاصة بذلك.



3 - أسماء أعضاء اللجنة المعنية بوضع الاختبار واللجنة المعنية بتصحيح الاختبار مع بيان المعيار في اختيار أعضاء اللجنة والآلية المتبعة في عملها.



4 - كم تبلغ قيمة المكافأة المخصصة لأعضاء اللجنة المشار إليها بالبند السابق؟



5 - ما الآلية المتبعة في تصحيح الاختبار؟ وهل يخفى اسم صاحب الورقة أثناء التصحيح؟ وهل شاركت وزارة الخارجية كطرف في عملية وضع الاختبار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان أسماء المشاركين.