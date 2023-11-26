كشف الفنان باسم ياخور عن الأسباب التي دفعته للاعتذار عن المشاركة في فيلم «يونان» الذي من المقرر أن يجري تصويره في عدد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا وإيطاليا، وقال بحسب مجلة «سيدتي»: في الحقيقة ظروفي الشخصية لا تسمح لي بالسفر لفترات طويلة، حيث إن البروفات تتطلب سفرا متكررا ومتلاحقا، بالإضافة إلى ارتباطاتي الفنية في الوقت الحالي.



وتدور أحداث فيلم «يونان» حول كاتب عربي يعيش في ألمانيا، يقرر السفر إلى جزيرة نائية للتخلص من حياته إلى أن يلتقي امرأة عجوزا تجعله يغير تفكيره تجاه الحياة.



وعلى صعيد موسم دراما رمضان، فسيكون ياخور حاضرا ببطولة الموسم الثاني من مسلسل «العربجي»، من تأليف عثمان جحي ومؤيد النابلسي، إخراج سيف السبيعي، وسيتابع العمل في موسمه الثاني حكاياه المميزة والتشويق الكبير بحسب صناعه لتدور رحلة جديدة من الانتقام والمعارك بين «عبدو العربجي» وخصومه، وسيشهد الموسم الثاني استمرار نجومه الأساسيين: باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، فارس ياغي، نادين خوري وغيرهم، بينما ينضم نجوم جدد إلى المسلسل الذي تتابع عمليات تصويره في العاصمة السورية (دمشق).