أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (425) لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1984 في شأن الاجازات المرضية، وجاء في القرار: تضاف الى القرار رقم 36 لسنة 1984 المشار اليه مادة 5 مكرر نصها كالتالي:



«استثناء من أحكام هذا القرار، يجوز للمجلس الطبي العام، وفقا لاجراءاته، منح المرأة الكويتية الحامل التي بلغت مدة حملها 30 اسبوعا رحمي الحصول على اجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل شريطة استمرار الحمل بدون العرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة وتصدر الاجازة المرضية بناء على طلب المريضة على النموذج المعد لذلك دون الحاجة إلى مخاطبة او موافقة جهة العمل ويتم التقدم بطلب الاجازة الى المجلس الطبي مباشرة سواء من خلال النماذج الورقية المعدة لذلك او من خلال احد الوسائل الالكترونية المعتمدة.