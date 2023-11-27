المؤسسة خصصت المراكز الخارجية التابعة لها لاستقبال معاملات المواطنين على فترتين صباحية ومسائية

ضرورة إحضار شهادة برقم الآيبان معتمدة من البنك وصورة البطاقة المدنية للراغب في استعادة المبلغ



عاطف رمضان



دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين الذين سددوا عن طريقها القيمة الرمزية للقسائم السكنية في كل من مناطق: خيطان الجنوبي، وأبوحليفة والصباحية، إلى مراجعتها لإعادة فرق المبالغ المالية مباشرة وفق قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم.



وقال نائب المدير العام للشؤون المالية وشؤون الموظفين بالتكليف في المؤسسة علي البناي في تصريح صحافي إنه بالنسبة للمبالغ التي تم خصمها من مستحقي قروض بنك الائتمان في المناطق المذكورة سيتم تحويل فرق قيم هذه المبالغ إلى بنك الائتمان ويتم الصرف بناء على الإجراءات.



وبين البناي أن المؤسسة خصصت المراكز الخارجية التابعة لها لاستقبال معاملات المواطنين ممن قام بتسديد قيمة القسائم الرمزية بدءا من اليوم الاثنين وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا في مركز برج التحرير ومركز الجهراء ومركز القرين ومركز الأفنيوز، فيما خصصت الفترة المسائية للمواطنين الراغبين في إتمام معاملاتهم بالمبنى الرئيسي من الساعة 4:00 عصرا حتى 7:00 مساء.



وذكر البناي ان المستندات المطلوبة لإعادة فرق المبالغ هي: شهادة برقم الآيبان معتمدة من البنك وصورة البطاقة المدنية.