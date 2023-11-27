في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والتزامها الإنساني، نظم قطاع خدمات السيارات في شركة صناعات الغانم حملة ناجحة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المخزون الوطني للدم وتقديم الدعم لجهود إنقاذ حياة المرضى في حالات الطوارئ.



وشهدت الحملة مشاركة فاعلة بأكثر من 80 متبرعا ينتمون إلى مختلف قطاعات وشركات السيارات ضمن مجموعة صناعات الغانم، حيث يعكس هذا الإقبال الكثيف بوضوح، ليس فقط روح العطاء والتضامن المتجذرة في ثقافة فريق العمل، بل يدل أيضا على تمسكهم الشديد بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.



ومن المتوقع أن يكون لهذه التبرعات أثر إيجابي كبير، حيث تعزز القدرة على إنقاذ حياة ما يصل إلى 250 مريضا، ما يبرز بشكل واضح الأثر الإيجابي والحيوي الذي يمكن أن يسهم به الفرد في دعم صحة وسلامة المجتمع.



وتم تنظيم الحملة بجهود فريق طبي متخصص من بنك الدم المركزي، حيث كان الفريق مستعدا بجميع المعدات والأجهزة الضرورية لضمان نجاح هذه المبادرة وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية. تم جمع وتصنيف مخزون من الدم بمختلف فئاته، وذلك بهدف نقله إلى مقر بنك الدم المركزي واستخدامه في حالات الطوارئ والحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا.



وفي الختام، تؤكد شركة صناعات الغانم على أهمية المشاركة في هذه المبادرة كجزء من تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الفعال في دعم الجهود الإنسانية والاجتماعية للمجتمع.